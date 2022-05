Tragiczny wypadek w trakcie wyścigu kolarskiego we Włoszech. Na finiszu etapu jeden z kolarzy Nicola Venchiarutti stracił panowanie nad rowerem i zderzył się z dyrektorem innej grupy Stefano Martolinim. Mężczyzna zginął, a sportowiec trafił do szpitala.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wypadek wydarzył się w trakcie wyścigu Trofeo Comune di Castelfidardo we Włoszech. To zawody zarezerwowane dla kolarzy do lat 23.

400 metrów przed metą, kiedy peleton był rozpędzony, kolarz Nicola Venchiarutti stracił panowanie nad rowerem i zjechał na chodnik. Tam zderzył się z 41-letnim Stefano Martolinim, dyrektorem grupy Viris Viegavano. Mężczyzna uderzył głową o chodnik. Zmarł jeszcze przed przyjazdem karetki.

Kolarz Nicola Venchiarutti w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Ankonie. Ma złamane kręgi grzbietowe.

Wypadek został zarejestrowany przez jednego z kibiców.

Wideo youtube

Kolarze równolegle startujący w Giro d’Italia przed wczorajszym etapem uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego Martoliniego.