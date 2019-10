Trzykrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie Peter Reed jest częściowo sparaliżowany po udarze kręgosłupa. 38-letni Brytyjczyk poinformował na Instagramie, że nie ma czucia od pasa w dół.

Do udaru doszło we wrześniu. Reed zaznaczył, że skala trwałego uszczerbku na zdrowiu jeszcze nie jest znana.



Istnieje bardzo mała szansa, że mój stan się nie poprawi i równie znikoma, że odzyskam pełną sprawność. Najprawdopodobniej to będzie coś pośrodku - przyznał.



Brytyjczyk, który rok temu zakończył karierę, w Rio de Janeiro zdobył olimpijskie złoto w ósemce. W Pekinie i Londynie zaś triumfował z kolegami w czwórce bez sternika.