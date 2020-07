Bartłomiej Marszałek, zawodnik ORLEN Team, rozpoczął na Zalewie Zegrzyńskim treningi do rywalizacji w wodnej Formule 1. Testy, które z brzegu mogli obserwować kibice, połączono z oficjalną inauguracją sezonu wakacyjnego nad wodą.

Testy wodnej Formuły 1 / Paweł Pawłowski / RMF FM

Dla zawodnika ORLEN Team rozpoczęta seria treningów jest okazją do przetestowania sprzętu i ponownego przyzwyczajenia się przed rozpoczynającym się we wrześniu sezonem do prowadzenia wodnego bolidu, rozwijającego prędkość nawet 250 km/h.



Bartłomiej Marszałek jest jedynym Polakiem startującym w serii F1H2O. Z początkiem roku dołączył do grona sportowców ORLEN Team. Wcześniej, w minionym sezonie, podczas wyścigów w Szardży wywalczył miejsce na podium i ostatecznie zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.



Pokazanie łodzi na wodzie, a przede wszystkim rozpoczęcie treningów, które już w lipcu intensywnie będę przeprowadzał na wodach Zalewu Zegrzyńskiego, to wspaniała sprawa. Dzięki wsparciu PKN ORLEN pierwszy raz otwiera się dla mnie możliwość profesjonalnych testów i treningów. Tego mi zawsze brakowało i wierzę, że będę mógł dzięki temu jeszcze bardziej się rozwinąć sportowo. Pierwszy start przewidziany jest w Portugalii pod koniec września. Do końca skróconego sezonu w planach jest rozegranie 6 rund Grand Prix. Trzymam kciuki, aby to się powiodło, intensywnie szykuję się do tego przedsięwzięcia technicznie i logistycznie. Wymaga to dużego zaangażowania, bo w porównaniu do konkurentów, nie mam dużej ekipy. Tym bardziej jestem wdzięczny za wsparcie PKN ORLEN, zwłaszcza w tym trudnym dla nas sportowców czasie, i wierzę, że powrócimy na nasze sportowe areny jeszcze silniejsi - powiedział Bartłomiej Marszałek, zawodnik ORLEN Team.



Bartłomiej Marszałek, zawodnik ORLEN Team / Paweł Pawłowski / RMF FM

Zawodnik spotkał się z dziennikarzami przy nawodnej stacji paliw w Nieporęcie. To jedna z sześciu uruchomionych na ten sezon stacji PKN ORLEN dla motorowodniaków i żeglarzy. Od końca maja br. funkcjonują nad Zalewem Zegrzyńskim, na Mazurach i nad morzem.

/ Paweł Pawłowski / RMF FM



