"Nie biorę pod uwagę niepowodzenia. Będę starała się pracować na tyle ile mogę, żeby wyszło mi w tenisie"- mówi w rozmowie z RMF FM młoda tenisistka Martyna Kubka, która w tym roku zdobyła swoje pierwsze punkty do rankingu WTA. Kubka uważa, że w tym roku zrobiła na korcie znaczące postępy, ale jak mówi nie miała zbyt wielu okazji do tego, by rywalizować.

