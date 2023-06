Szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce nie powtórzyli sukcesu z 2016 roku. Podopieczni Tałant Dujszebajewa przegrali po dogrywce w finale Ligi Mistrzów z niemieckim SC Magdeburg 29:30 (15:13). Trzecie miejsce w rozgrywkach zajęła FC Barcelona, która pokonała Paris Saint-Germain.

Piłkarz ręczny Barlinek Industrii Kielce Szymon Sićko / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Po pierwszej połowie kieleccy szczypiorniści prowadzili 15:13. Choć początek spotkania należał do niemieckiej ekipy, która w pewnym momencie prowadziła 4:1, to potem do głosu doszli kielczanie, którzy w pewnym momencie wyszli na prowadzenie 7:6.

Potem gra toczyła się w zasadzie gol za gol. Na dwubramkowe prowadzenie kielczanie wyszli przy stanie 11:9 i utrzymali je już do końca pierwszej połowy.

W drugiej części gry polska drużyna długo prowadziła trzema, czterema bramkami, ale potem inicjatywę przejęli zawodnicy z Magdeburga, którzy w pewnym momencie wyszli na jednobramkowe prowadzenie.

Taki stan rzeczy utrzymywał się do samego końca. Ostatnie sekundy obfitowały w ogromne emocje, bo na obie drużyny sędziowie nałożyli dwuminutowe kary.

W ostatniej akcji meczu, przy remisie 26:26, szczypiorniści z Kielc mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale rzut Alexa Dujszebajewa obronił Nikola Portner. Arbitrzy zarządzili dogrywkę.

W dogrywce lepsza okazała się drużyna z Niemiec, która wygrała całe spotkanie 30:29.

W meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów piłkarze ręczni FC Barcelona pokonali Paris Saint-Germain 37:31 (22:13).

Więcej informacji wkrótce...