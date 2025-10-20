Kariera i osiągnięcia

Daniel Naroditsky urodził się w Kalifornii w 1995 roku. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych szachistów w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku uzyskał tytuł arcymistrza, a wcześniej zdobył tytuł mistrza świata juniorów.

Oprócz sukcesów w szachach klasycznych - w ubiegłym roku zajął dziewiąte miejsce w mistrzostwach świata w szachach błyskawicznych.

Naroditsky był też doskonałym popularyzatorem szachów, popularnym komentatorem i edukatorem. Regularnie prowadził transmisje na platformach Twitch i YouTube, gdzie dzielił się swoją wiedzą i pasją do szachów.

Po informacji o śmierci Naroditsky’ego w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wyrazy współczucia i hołdu. Gracze i fani podkreślali jego wyjątkowe umiejętności dydaktyczne oraz niezwykle ciepłą osobowość szachisty.

"Jestem zdruzgotany. To ogromna strata dla świata szachów" - napisał Hikaru Nakamura, amerykański arcymistrz i wicelider światowego rankingu.