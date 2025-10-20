Szachiści i wielbiciele królewskiej gry pogrążyli się w żałobie po niespodziewanej śmierci Daniela Naroditsky’ego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich arcymistrzów. Informację o jego odejściu przekazała rodzina za pośrednictwem Charlotte Chess Center. Naroditsky miał 29 lat.
- Po aktualne informacje z Polski i świata zapraszamy na RMF24.pl
"Z wielkim smutkiem informujemy o niespodziewanej śmierci Daniela Naroditsky’ego" - przekazała rodzina w oficjalnym oświadczeniu. "Daniel był utalentowanym szachistą, komentatorem i edukatorem, a także cenionym członkiem społeczności szachowej".
Rodzina nie podała przyczyny śmierci.