Rozstawiona z numerem 24. Magda Linette pokonała czarnogórską tenisistkę Dankę Kovinic 6:1, 6:7 (2-7), 7:6 (7-4) i po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. 28-letnia Polka na tym etapie zagra z Estonką Anett Kontaveit (14.).

Magda Linette / PAP/EPA/JASON SZENES /

Zajmująca 37. miejsce w rankingu WTA Linette z 92. na światowej liście Kovinic zmierzyła się po raz trzeci. Wygrała dwa z tych pojedynków.



Dotychczas najlepszym wynikiem poznanianki w nowojorskiej imprezie była druga runda, na której zatrzymała się w 2015 roku i w poprzednim sezonie. Trzecia faza rywalizacji to jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. Wcześniej dotarła do niej raz w każdej z trzech pozostałych odsłon zmagań tej rangi.



Linette, która jest rozstawiona w turnieju wielkoszlemowym po raz pierwszy w karierze, zawdzięcza numer 24. rezygnacji z występu w nowojorskim turnieju grupy zawodniczek, w tym kilku gwiazd. Wycofały się one z powodu obaw związanych z koronawirusem.



Wynik meczu 2. rundy singla kobiet:



Magda Linette (Polska, 24) - Danka Kovinic (Czarnogóra) 6:1, 6:7 (2-7), 7:6 (7-4).

Wkrótce więcej na ten temat

Zobacz również: Pewny awans Igi Świątek do drugiej rundy US Open