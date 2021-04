Po zakończeniu udanych eliminacji do Mistrzostw Europy 2022, nasi reprezentanci wrócą do rywalizacji w spotkaniach ligowych. Które spotkania zapowiadają się najciekawiej?

Najbliższe mecze zapowiadają się niezwykle ciekawie / Sławomir Kowalski /

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się starcie Clearexu Chorzów z Red Dragons Pniewy. Pierwsze spotkanie, dość zaskakująco, wygrali gracze z Wielkopolski 6:1. Mimo to faworytem powinni być gospodarze, którzy choć szanse na medale posiadają już tylko teoretyczne, to swoje do zrobienia w tym sezonie jeszcze mają.

Jednym z takich celów dla Sebastiana Leszczaka i spółki może być utrzymanie pierwszego miejsca w tabeli wszech czasów, które jest coraz bardziej zagrożone, kosztem Rekordu Bielsko-Biała.

Czy chorzowianie zrewanżują się zatem pniewianom za porażkę z rundy jesiennej? Zadanie to z pewnością będzie chciał utrudnić Łukasz Błaszczyk, świetnie spisujący się między słupkami polskiej kadry.

Dla obu drużyn będzie to zresztą też dobre przetarcie przed rewanżowymi spotkaniami półfinału Pucharu Polski. Zapowiada się więc wspaniałe widowisko. Szkoda tylko, że na parkiecie zabraknie jednego z liderów Clearexu i polskiej kadry, Mikołaja Zastawnika, który z powodu kontuzji kolana został wykluczony z gry na okres 7-8 miesięcy.

Początek tego spotkania już w sobotę o godzinie 12.00. Transmisja dostępna będzie na antenie nSport+ oraz na canalplus.com.

Czy to już koniec?

Najbliższy weekend może być też ostatnim dla zespołu P.A. Nova. Jeśli gliwiczanie przegrają ze wspomnianym Rekordzistami, a wiele na to wskazuje, to przy jednoczesnym walkowerze dla AZS-u UW DARKOMP Wilanów, już definitywnie pożegnają się ze STATSCORE Futsal Ekstraklasą.

O to, aby nie podzielić losu graczy ze Śląska postarają się zaś brzeżanie oraz katowiczanie. Pierwsi udadzą się do Gliwic na mecz z miejscowym Piastem, aby nie tylko sprawić niespodziankę, ale też żeby po raz kolejny uciec ze strefy spadkowej. Drudzy z kolei w spotkaniu z Red Devils Chojnice postarają się o kolejne zwycięstwo, dzięki, któremu będą mogli o kolejny tydzień przedłużyć swoje matematyczne szanse na pozostanie w lidze.

Poza tym o pozostanie w walce o wicemistrzostwo Polski zagra Constract Lubawa, który podejmie GI Malepszy Futsal Leszno, a całość uzupełnią nam starcia w środku tabeli. Dreman Opole Komprachcice spróbuje postawić się Teamowi Lębork i postawić kolejny krok ku utrzymaniu, a FC Reiter Toruń zmierzy się z zawsze groźnymi Orłami z Jelcza-Laskowic.

Komplet spotkań 29. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Clearex Chorzów - Red Dragons Pniewy, sobota, godz. 12.00 (nSport+)

AZS UŚ Katowice - Red Devils Chojnice, sobota, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

P.A. Nova Gliwice - Rekord Bielsko-Biała, sobota, godz. 17.00 (TVCOM.pl)

Piast Gliwice - Fit-Morning Gredar Team Brzeg, sobota, godz. 18.00 (TVCOM.pl)

Dreman Opole Komprachcice - Team Lębork, sobota, godz. 19.00 (TVCOM.pl)

Constract Lubawa - GI Malepszy Futsal Leszno, niedziela, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

FC Reiter Toruń - Acana Orzeł Jelcz-Laskowice, niedziela, godz. 18.00 (TVCOM.pl)

AZS UW DARKOMP Wilanów - Gatta Active Zduńska Wola 5:0 (walkower)

Pauza: MOKS Słoneczny Stok Białystok