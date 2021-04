W piątek polskie piłkarki ręczne rozegrają pierwszy mecz barażowy do mistrzostw świata. Rywalkami biało czerwonych będą na wyjeździe reprezentantki Austrii. Trudnego spotkania spodziewa się bramkarka naszej reprezentacji Adrianna Płaczek. "Wiemy, że jest to zespół, który także bardzo chce wygrać kwalifikację na mistrzostwa, ale my bardziej skupiamy się na naszej grze, bo to od nas tak naprawdę zależy kto po tym dwumeczu okaże się lepszy" – zaznacza Adrianna Płaczek, z którą przed pierwszym meczem barażowym do mistrzostw świat rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.

