Są nowe informacje w sprawie stanu zdrowia żużlowca Taia Woffindena, który w niedzielnym meczu towarzyskim doznał poważnego wypadku. Wieści przekazał Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Rzeszowie, gdzie przebywa brytyjski sportowiec.

Tai Woffinden / Waldemar Deska / PAP

Liczne złamania i operacja

"Pacjent został przetransportowany do naszego szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w niedzielę około godziny 19. Trafił do szpitala z urazem wielomiejscowym, licznymi złamaniami kończyn i urazem klatki piersiowej. Do godziny 2 w nocy był operowany przez zespół ortopedyczny i chirurgiczny. W chwili obecnej jego stan jest stabilny, jest wentylowany mechanicznie i pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Przebywa w Klinice Intensywnej Terapii, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy. Decyzje co do dalszego leczenia zapadną po kolejnych konsultacjach ortopedycznych" - przekazał w oficjalnym komunikacie rzecznik szpitala.

Groźny wypadek Woffindena

34-letni Tai Woffinden, trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, doznał bardzo poważnych obrażeń podczas niedzielnego towarzyskiego meczu w Krośnie z Celfast Wilkami. Do wypadku doszło w siódmym wyścigu, a był on efektem typowego żużlowego domina z udziałem Franciszka Majewskiego, startującego gościnnie w barwach Wilków Bartosza Bańbora oraz właśnie Taia Woffindena.

Maszyny obu rzeszowskich żużlowców sczepiły się i chwilę później obaj z całym impetem wjechali w dmuchaną bandę. Na torze niemal od razu pojawiły się karetki. Majewski wstał z toru o własnych siłach, ale Brytyjczyk na noszach opuścił tor. Chwilę później zapadła decyzja o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. Spotkanie zostało przerwane.

Tai Woffinden jest najbardziej utytułowanym brytyjskim żużlowcem w historii. Ma na koncie m.in. trzy tytuły mistrza świata w indywidualnych mistrzostwach FIM Speedway Grand Prix (2013, 2015, 2018) czy złoto drużynowych mistrzostw świata. W polskiej lidze reprezentował Włókniarz Częstochowa (2008-2010), Start Gniezno (2011) Spartę Wrocław (2012-2024) i aktualnie Stal Rzeszów.

W ubiegłym roku Brytyjczyk doznał kontuzji (złamania łokcia w czterech miejscach) podczas turnieju Grand Prix w Gorzowie Wlkp. Uraz spowodował, że przedwcześnie zakończył sezon. Przed kilkoma dniami brytyjski żużlowiec pojawił się w Rzeszowie, gdzie odbył pierwsze treningi i wystartował w sparingu.