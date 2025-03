W maju w Arenie Sosnowiec odbędą się mistrzostwa Polski w szermierce. W stolicy Zagłębia Dąbrowskiego pojawią się najlepsi zawodnicy z całego kraju. W sumie blisko pół tysiąca sportowców. Rywalizacja w Sosnowcu odbędzie się we wszystkich odmianach broni – szpadzie, szabli i florecie. Na liście startowej nie zabraknie naszych reprezentantów z Paryża, w tym drużynowych brązowych medalistek w szpadzie.

/ Materiały prasowe

Kilka miesięcy po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które zakończyły się dla Polski brązowym medalem w drużynowej rywalizacji w szpadzie kobiet, będziemy mogli w Sosnowcu obejrzeć walki naszych medalistek oraz innych uczestników IO we francuskiej stolicy. To był piękny czas i ogromna masa emocji, którą zawodniczki i zawodnicy dali nam - kibicom. Dlatego mistrzostwa Polski w Sosnowcu będą doskonałą szansą na przyjrzenie się rywalizacji z bliska. Będą również doskonałą okazją do podziękowania sportowcom za olimpijskie emocje - cieszy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Mistrzostwa Polski w Sosnowcu, które będą miały miejsce od 29 maja do 1 czerwca, skupią zawodników we wszystkich rodzajach broni (szpada, szabla i floret). Do Sosnowca przyjedzie blisko pół tysiąca sportowców. Wszystkie finały i kluczowe starcia będzie można oglądać na planszach w Arenie Sosnowiec wchodzącej w skład ArcelorMittal Park. Warto podkreślić, że najczęściej mistrzostwa Polski w szermierce w poszczególnych broniach odbywają się w różnych miejscach.

/ Materiały prasowe

Złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski w szpadzie będzie broniła zawodniczka RMKS Rybnik Alicja Klasik oraz szpadzista Maciej Bielca (AZS Wratislavia Wrocław). W drużynach natomiast AZS AWF Kraków (kobiety) oraz PKSzerm Warszawa (mężczyźni).

Sosnowiec jest od wielu lat stolicą polskiej szabli, dlatego zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego oraz Towarzystwa Miłośników Szermierki będą rywalizowali w sobotę 31 maja oraz w niedzielę 1 czerwca. Zuzanna Cieślar może poszczycić się czteroma mistrzostwami Polski z rzędu. Nikt przed nią tego nie dokonał, a teraz będzie mogła poprawić ten wynik - wyjaśnia Beata Rak, prezes Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego oraz członkini zarządu Polskiego Związku Szermierczego. Sporo zamieszania w walce o medale mogą wprowadzić młode zawodniczki Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie.

Również kobieca drużyna ZKSu Sosnowiec będzie stała przed szansą na obronę tytułu. Wśród mężczyzn jednym z faworytów do tytułu mistrza Polski jest Krzysztof Kaczkowski (ZKS Sosnowiec), który będzie chciał odebrać tytuł Olafowi Stasiakowi z KKSz Konin. Drużyna z Konina to także aktualni mistrzowie Polski.

W Sosnowcu zobaczymy również florecistów, czyli szóste drużyny ostatnich igrzysk olimpijskich. Tytułów indywidualnych bronić będą Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań) oraz Leszek Rajski (Wrocławianie), drużynowych - KU AZS UAM Poznań (kobiety) i KS AZS AWFiS Gdańsk (mężczyźni).

/ Materiały prasowe

Planowany harmonogram

29 maja (czwartek)

Szpada Mężczyzn indywidualnie

Szpada Kobiet indywidualnie

30 maja ( piątek)

Szpada Mężczyzn drużynowo

Szpada Kobiet drużynowo

31 maja (sobota)

Szabla kobiet indywidualnie

Szabla Mężczyzn indywidualnie

Floret Mężczyzn indywidualnie

Floret Kobiet Indywidualnie

1 czerwiec 2025 (niedziela)

Szabla Kobiet drużynowo

Szabla Mężczyzn drużynowo

Floret Mężczyzn drużynowo

Floret Kobiet drużynowo