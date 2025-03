Co było przyczyną dzisiejszych poważnych problemów z funkcjonowaniem portalu X (dawnego Twittera)? Jego właściciel Elon Musk poinformował, że doszło do "potężnego cyberataku". Co więcej, w swoim stylu zasugerował, że może stać za tym jakiś kraj.

Elon Musk i logo X / Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire/Shutterstock / East News W krótkim wpisie Elon Musk przyznał, że portal X jest atakowany codziennie, ale dzisiejszy był przeprowadzony z użyciem dużych zasobów. "Zaangażowana jest w to duża, skoordynowana grupa i/lub kraj" - ocenił ekscentryczny miliarder, który słynie ostatnio z rugania różnych europejskich polityków - m.in. szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Według platformy analitycznej Downdetector, która zbiera informacje od użytkowników zgłaszających usterki, na terenie Polski odnotowano trzy awarie platformy X o godzinie 11., 15. oraz 17. Łącznie problem zgłosiło ponad 12,6 tys. polskich użytkowników. Jak podała stacja CNBC, tylko w Stanach Zjednoczonych awarię zgłosiło blisko 70 tys. użytkowników. W Wielkiej Brytanii ponad 10,8 tys. odnotowało problemy z używaniem platformy X.