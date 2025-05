Mamy dla Was świetną wiadomość! Do zgarnięcia bilety na mecze reprezentacji Polski podczas turnieju Silesia Cup, które odbędą się w gliwickiej Arenie. To wyjątkowa okazja, by z bliska zobaczyć naszych siatkarzy w akcji i poczuć atmosferę wielkiego sportowego wydarzenia. Sprawdź, jak zdobyć wejściówki i kibicuj Biało-Czerwonym razem z nami!

Poczuj siatkarską atmosferę! Silesia Cup 2025 już w maju na Śląsku / Adam Warżawa / PAP Serca kibiców siatkówki znów zabiją mocniej. Silesia Cup 2025 to nie tylko początek reprezentacyjnego sezonu, ale także wielkie święto dla wszystkich fanów tej dyscypliny. Katowicki Spodek i gliwicka PreZero Arena zamienią się w areny sportowych emocji, gdzie polska kadra zmierzy się z czołowymi zespołami Europy. Polacy, pod wodzą Nikoli Grbicia, staną naprzeciwko Bułgarii, Niemiec i Ukrainy. To właśnie te mecze będą pierwszym testem formy naszych siatkarzy przed Ligą Narodów. Dla kibiców to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć Biało-Czerwonych w akcji i poczuć atmosferę wielkiego sportowego wydarzenia. Turniej rozgrywany będzie w formule, która pozwoli fanom na obejrzenie aż dwóch spotkań każdego dnia. Emocje gwarantowane - zwłaszcza, że każde spotkanie Polaków to zawsze wyjątkowe widowisko. Bilety już są dostępne, a zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. Zobacz również: Fantastyczna bitwa polskiego zespołu w finale Ligi Mistrzów Nie przegap tej okazji - Silesia Cup 2025 (28 - 31 maja) to idealny sposób, by rozpocząć siatkarski sezon razem z reprezentacją Polski! Harmonogram Silesia Cup 2025: 28 maja (Katowice, Spodek): Bułgaria - Niemcy (16:00), Polska - Ukraina (19:00)

30 maja (Gliwice, PreZero Arena): Polska - Bułgaria (16:00), Niemcy - Ukraina (20:00)

31 maja (Gliwice, PreZero Arena): Bułgaria - Ukraina (16:00), Polska - Niemcy (20:00)