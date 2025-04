Siatkarze broniącego tytułu Aluronu CMC Warty Zawiercie oraz Jastrzębskiego Węgla awansowali w sobotę do finału Pucharu Polski. Finałowe starcie już w niedzielę w Krakowie.

Zawodnicy Aluronu CMC Warty Zawiercie / Łukasz Gągulski / PAP

W drugim półfinale Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Projekt Warszawa 3:0 i awansował do finału turnieju w Krakowie.

W pierwszym starciu półfinałowym drużyna z Jastrzębia-Zdroju wygrała 3:0 z LUK Bogdanka Lublin.

Warta rozpoczęła swój półfinał w znakomitym stylu. Bardzo szybko objęła prowadzenie 7:2 i trener Projektu Piotr Graban poprosił o czas. Nie zdało się to na wiele, bo zawiercianie zdobywali kolejne punkty i powiększali przewagę, która po asie serwisowym Miguela Tavaresa Rodriguesa wynosiła 10 punktów - 16:6. Podopieczni Michała Winiarskiego grali na luzie i kontrolowali wynik. Seta zakończył atakiem ze skrzydła Aaron Russell.

O ile pierwszy set był pokazem siły Warty i bezradności Projektu, to w drugim trwała zacięta walka, a kilka dłuższych wymian porwało kibiców. W końcu jednak szala zaczęła przechylać się na korzyść obrońców trofeum. Po ataku ze środka Mateusza Bieńka, a potem jego bloku objęli prowadzenie 17:13. Drużyna ze stolicy jeszcze poderwała się do walki i doprowadziła do remisu po 19. W końcówce w głównej roli wystąpił jednak Karol Butryn. Jego dwa asy serwisowe dały Warcie prowadzenie 23:19. Chwilę później Warta mogła cieszyć się z wygrania drugiej partii.

W trzecim secie wyrównana walka trwała do jego połowy. Potem zawiercianie objęli prowadzenie 17:13. To nie był jednak koniec emocji. Projekt zbliżył się na jeden punkt, ale w końcówce zawiercianie byli już nie do zatrzymania. Mecz plasowanym atakiem zakończył Russell. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano Butryna.

Niedzielny finał pomiędzy Aluronem CMC Wartą i Jastrzębskim Węglem w krakowskiej Tauron Arenie rozpocznie się o godz. 14.45. Drużyna z Zawiercia zagra w nim po raz drugi w historii. Przed rokiem pokonała Jastrzębski Węgiel 3:1.

Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (18:25, 21:25, 19:25)

Projekt Warszawa: Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Jurij Semeniuk, Jan Firlej - Damian Wojtaszek (libero) - Linus Weber, Tobias Brand, Michał Kozłowski, Andrzej Wrona.

Aluron CMC Warta Zawiercie: Aaron Russell, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Jurij Gladyr - Luke Perry (libero) - Szymon Gregorowicz (libero).

Jastrzębski Węgiel - LUK Bogdanka Lublin 3:0 (25:23, 25:23, 25:23)

Jastrzębski Węgiel: Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Lukasz Kaczmarek, Timothee Carle, Anton Brehme - Jakub Popiwczak (libero) - Arkadiusz Żakieta, Juan Ignacio Finoli.

Bogdanka LUK Lublin: Jan Nowakowski, Marcin Komenda, Mikołaj Sawicki, Wilfredo Leon, Fynnian McCarthy, Kewin Sasak - Thales Hoss (libero) - Mateusz Malinowski, Bennie Tuinstra, Aleks Grozdanow, Maciej Czyrek.