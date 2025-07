4 listopada na Netfliksie zadebiutuje drugi sezon reality show opartego na popularnym serialu "Squid Game" i zatytułowanego "Squid Game: Wyzwanie". Już wiadomo, że na tym się nie zakończy. Platforma streamingowa poinformowała o powstaniu trzeciego sezonu tego programu.

Akcja promocyjna serialu "Squid Games" / ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Do sieci trafił właśnie zwiastun drugiego sezonu programu "Squid Game: Wyzwanie". 25-sekundowa, dramatyczna zapowiedź kończy się rozpryskiem czarnej farby wprost z klatki piersiowej zawodnika numer 011. W taki sposób eliminowani są gracze we wspomnianym programie. W pierwszym sezonie niektórzy zbyt serio wzięli sobie do serce tę metaforyczną śmierć i prezentowali udawaną agonię, za co zresztą program był krytykowany.

Wideo youtube

Drugi sezon "Squid Game: Wyzwanie" trafi na platformę 4 listopada 2025 r.

Netflix, nie czekając na wyniki oglądalności nowego sezonu, ogłosił powstanie trzeciej odsłony.

Zasady "Squid Game: Wyzwanie" są podobne do tych znanych z serialu. Do gry przystępuje 456 zawodników - w drugim sezonie będą to zupełnie nowi gracze. Nieubłagana selekcja prowadzi do zakończenia, w którym zwycięzca otrzymuje nagrodę o wartości 4,56 miliona dolarów.

"Squid Game" - najpopularniejszy serial Netfliksa

"Squid Game" to najpopularniejszy serial Netfliksa wszech czasów. Niedawno na platformie zadebiutował jego trzeci, ostatni sezon. Po dziesięciu dniach od premiery zanotował najlepszą oglądalność w takim właśnie terminie z ponad 106 milionami odtworzeń. Już teraz zajmuje trzecie miejsce na liście najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali tej platformy streamingowej. Wiele wskazuje na to, że zbliży się do wyników osiągniętych przez pierwsze dwa sezony.

Pierwsza odsłona "Squid Game" zanotowała 265,2 miliona odtworzeń w 91 dni od premiery, druga 192,6 miliona.