Ekipa popularnego serialu "Emily w Paryżu" nie ogranicza się już tylko do francuskiej stolicy. Po Rzymie przyszedł czas na Wenecję, gdzie powstaną kolejne sceny do piątej odsłony hitu Netfliksa. Informację potwierdziły władze regionu Wenecji Euganejskiej.

Obsada "Emily w Paryżu" pojawiła się we Wenecji / Rex Features/John Salangsang / East News

Piąty sezon "Emily w Paryżu" będzie kręcony także w Wenecji (5-15 sierpnia).

Informację potwierdziły władze Wenecji Euganejskiej.

W piątym sezonie Emily pokieruje włoską filią firmy, w której pracuje.

Włoskie zdjęcia wzbudziły entuzjazm władz.

Już nie Paryż ani Rzym

Fani "Emily w Paryżu" mogą być zaskoczeni. Po tym, jak ekipa serialu odwiedziła już Rzym, teraz przenosi się do Wenecji. Zdjęcia mają być realizowane w dniach od 5 do 15 sierpnia. Taką informację przekazał gubernator Wenecji Euganejskiej, Luca Zaia, cytowany przez zagraniczne media. Netflix na razie nie odniósł się do tych doniesień.

Gubernator Zaia nie kryje zadowolenia z faktu, że jego region staje się coraz bardziej atrakcyjny dla międzynarodowych produkcji filmowych i serialowych. Podkreśla, że obecność tak dużych projektów jak "Emily w Paryżu" to nie tylko promocja Wenecji, ale także szansa dla lokalnych talentów, które mogą zaangażować się w realizację serialu. Reżyser Andrew Fleming prowadzi obecnie poszukiwania najciekawszych miejsc do kręcenia zdjęć.

Co będzie się działo w piątym sezonie?

Zdjęcia do piątego sezonu rozpoczęły się już w maju. Po krótkim pobycie w Rzymie ekipa wróciła do Paryża, gdzie rozgrywa się główna akcja serialu. Nowy sezon ma rozpocząć się zaledwie kilka dni po wydarzeniach z finału czwartej serii. Emily, grana przez Lily Collins, wprowadza się do mieszkania w Rzymie, by kierować włoską filią firmy, w której pracuje.



Macron chciał, by serial pozostał w Paryżu

Wizyta ekipy serialu w Wenecji wywołała entuzjazm włoskich władz, jednak nie wszystkim przeprowadzka Emily się podoba. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, zapowiedział, że zrobi wszystko, by produkcja pozostała w Paryżu. Słowa te spotkały się z krytyką ze strony burmistrza Rzymu, Roberto Gualtieriego, który nie krył swojego oburzenia.