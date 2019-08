Dinamo Zagrzeb, którego piłkarzem jest Damian Kądzior, awansowało do czwartej, decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Odpadły Dynamo Kijów Tomasza Kędziory oraz PAOK Saloniki Karola Świderskiego. Niespodzianką było wyeliminowanie FC Porto przez FK Krasnodar i Ceticu Glasgow przez rumuński CFR Cluj.

Piłkarze FK Krasnodar cieszą się z wyeliminowania FC Porto / FERNANDO VELUDO / PAP/EPA

We wtorkowy wieczór na wielu stadionach nie brakowało emocji. W 10 spotkaniach padło 41 bramek, a sędziowie pokazali łącznie sześć czerwonych kartek. W Danii Crvena Zvezda Belgrad dopiero po 11 seriach rzutów karnych wyeliminowała FC Kopenhaga (w obu spotkaniach padł remis 1:1).

Mecz Dinama Zagrzeb z Ferencvarosem Budapeszt był akurat przykładem dominacji jednej ze stron. W Chorwacji drużyna Kądziora, którego nie było we wtorek w kadrze, zremisowała wprawdzie 1:1, ale w stolicy Węgier pewnie zwyciężyła 4:0. W kolejnej rundzie zwycięzcy zmierzą się z Rosenborgiem Trondheim, który wyeliminował NK Maribor.



W Kijowie, gdzie Kędziora rozegrał cały mecz, wicemistrz Ukrainy odpadł po zaciętej walce. W ubiegłym tygodniu w Belgii przegrał 0:1, ale stratę odrobił już w piątej minucie rewanżu. W 50. prowadził 2:1, ale w 88. goście znów wyrównali. To dawało gospodarzom tylko kilka minut na zdobycie dwóch bramek. Jedną udało się uzyskać (90+3.), ale przy wyprowadzaniu kolejnej akcji jeden z obrońców stracił piłkę, co rywale wykorzystali, ustalając wynik na 3:3 i pieczętując awans.



PAOK także nie poddał się bez walki w starciu z półfinalistą poprzedniej edycji Champions League - Ajaxem Amsterdam. W Grecji, gdzie Świderski był rezerwowym, padł remis 2:2, natomiast w rewanżu Ajax wygrał 3:2. Polak pojawił się na boisku w 63. minucie.



Porto wygrało w Rosji z Krasnodarem 1:0 w pierwszym meczu i wydawało się, że w rewanżu musi już tylko dopełnić formalności. Tymczasem podopieczni trenera Sergio Conceicao niespodziewanie stracili trzy gole jeszcze przed przerwą. W drugiej połowie odrobili część strat, ale ostatecznie przegrali 2:3 i odpadli z LM.



Z rozgrywkami pożegnały się także dwa inne kluby, które można było uznać za faworytów swoich par: Celtic Glasgow przegrał u siebie z CFR Cluj 3:4 (w dwumeczu 4:5), a FC Basel uległo na wyjeździe LASK Linz 1:3 (2:5).



Mecze czwartej, ostatniej rundy eliminacji odbędą się 20-21 i 27-28 sierpnia.



Wyniki 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów (gwiazdka oznacza awans):

Karabach Agdam - *APOEL Nikozja 0:2 (0:1); pierwszy mecz 2:1

*Rosenborg Trondheim - NK Maribor 3:1 (0:1); 3:1

Dynamo Kijów - *FC Brugge 3:3 (1:1); 0:1

FC Kopenhaga - *Crvena Zvezda Belgrad 1:1 po dogr. (1:1, 1:1), karne 6-7; 1:1

Ferencvaros Budapeszt - *Dinamo Zagrzeb 0:4 (0:1); 1:1

*Ajax Amsterdam - PAOK Saloniki 3:2 (1:1); 2:2

*LASK Linz - FC Basel 3:1 (0:0); 2:1

*Olympiakos Pireus - Istanbul Basaksehir 2:0 (0:0); 1:0

Celtic Glasgow - *CFR Cluj 3:4 (0:1); 1:1

FC Porto - *FK Krasnodar 2:3 (0:3); 1:0