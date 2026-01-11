Wymarzony start Aryny Sabalenki. Od zwycięstwa w turnieju WTA w Brisbane białoruska tenisistka rozpoczęła zmagania w 2026 roku. W finale pokonała w dwóch setach Ukrainkę Martę Kostiuk. Dla Sabalenki był to już 22. triumf w karierze.

Aryna Sabalenka wygrywa turniej WTA w australijskim Brisbane / WILLIAM WEST/AFP/East News / East News

Kostiuk w drodze do finału na kortach w Brisbane pokonała m.in. Amerykankę Amandę Anisimovą i Rosjankę Mirrę Andriejewą.

W decydującym o zwycięstwie w całym turnieju starciu uległa Białorusince Arynie Sabalence. Dla pierwszej rakiety świata był to już 22 triumf w sportowej karierze.

Białorusinka od początku kontrolowała przebieg gry i choć w połowie pierwszego seta pozwoliła się przełamać, to w decydującym momencie odpowiedziała tym samym i wygrała partię 6:4. W drugiej odsłonie szybko wyszła na 3:0 i spokojnie przypieczętowała sukces.

Tym samym dla Marty Kostiuk, którą prowadzi Sandra Zaniewska, Sabalenka pozostaje poza jej zasięgiem. Pochodząca z Białorusi tenisistka wygrała z Ukrainką pięć razy i jeszcze ani razu nie przegrała.

W turnieju WTA na kortach w Brisbane wzięła udział Polka, Magdalena Fręch, ale odpadła z rywalizacji na etapie drugiej rundy.



Wynik finału:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Marta Kostiuk (Ukraina, 16) 6:4, 6:3.