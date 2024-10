Ruszył tegoroczny Rajd Śląska. Załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrała pierwszy odcinek specjalny rozgrywany w okolicy katowickiego Spodka. Najszybsi na odcinku kwalifikacyjnym najszybszy był z kolei francuski duet Mathieu Franceschi i Andy Malfoy. Partnerem medialnym Rajdu Śląska jest RMF FM i RMF MAXX.

/ Rajd Śląska / Materiały prasowe

Świetny początek Rajdu Śląska w wykonaniu załogi Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska para wygrała pierwszy odcinek specjalny rozgrywany w okolicy katowickiego Spodka.

Przyczepność była bardzo wysoka na kostce. Elementy techniczne, czyli beczki - te partie na samym rondzie bardziej śliskie, bardziej podchwytliwe, dużo krawężników - powiedział Miko Marczyk w rozmowie z reporterem RMF FM Wojciechem Marczykiem.

Załoga Orlen Team objęła prowadzenie w rajdzie z przewagą blisko dwóch sekund z Francuzem Franceschim.

Piąty czas na pierwszym oesie zdobył Jarosław Szeja, mimo że pojechał bez dodatkowego oświetlenia.

Start i wieczorne show w Katowicach

Okazją do zobaczenia wszystkich samochodów rajdowych i krótkiej rozmowy z zawodnikami był uroczysty start rajdu na ulicy Dworcowej w Katowicach. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 18.

Nieco ponad dwie godziny po ceremonii startu, w okolicach katowickiego Spodka rozpoczął się odcinek specjalny Katowice (1,85 km). Na widzów czekało spektakularne ściganie na zamkniętych i zabezpieczonych ulicach miasta.

Rajd Śląska RMF FM

Próba w GZM

Przed startem Rajdu odbył się przejazd odcinkiem kwalifikacyjnym GZM - ta nazwa pochodzi od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, partnera imprezy. Organizatorzy przygotowali trasę o długości 3,05 km wytyczoną w Zabrzu-Mikulczycach.

Z tym wyzwaniem najlepiej poradzili sobie wiceliderzy punktacji mistrzostw – Mathieu Franceschi i Andy Malfoy (Skoda Fabia RS Rally2). Francuzi potrzebowali 1 minuty i 43,1 sek. na pokonanie oesu GZM.

Jak przypominają organizatorzy wydarzenia, choć wyniki odcinka kwalifikacyjnego nie liczą się do klasyfikacji generalnej zawodów, to mogą mieć znaczenie dla losów rywalizacji. Zgodnie z regulaminem cyklu, na podstawie rezultatów uzyskanych w kwalifikacjach określana jest kolejność w jakiej czołowi zawodnicy ruszają do oesów podczas pierwszego etapu rajdu. Ma to największe znaczenie podczas rajdów szutrowych, w których pierwsze załogi "czyszczą" trasę z luźnego szutru i piachu, co sprawia, że kolejni zawodnicy mają lepszą przyczepność i mogą uzyskiwać nieco lepsze czasy.

Dobrze się czułem na tym odcinku. To ostatni rajd w sezonie, więc chcę mieć frajdę z tego startu. Sięgnięcie po tytuł będzie bardzo trudne, więc chcę cieszyć się jazdą i pokazać dobre tempo. Cieszę się, że będę pierwszy na trasie, bo każda kolejna załoga będzie wyciągać błoto i brud na drogę - powiedział Franceschi.

Drugi czas uzyskali Włosi – Andrea Mabellini i Virginia Lenzi (Skoda Fabia RS Rally2), wolniejsi od zwycięzców o zaledwie 0,18 sek. Najszybszymi z Polaków byli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2), walczący o tytuł wicemistrzów Starego Kontynentu. Dwukrotni triumfatorzy Rajdu Śląska osiągnęli czas o 0,389 s gorszy niż Mabellini i Lenzi.

Czwarty rezultat był efektem jazdy Nowozelandczyków - Haydena Paddona i Johna Kennarda (Hyundai i20N Rally2, +0,664 s) - obrońców tytułu i liderów klasyfikacji mistrzostw. W czołowej piątce zmieścili się jeszcze Jon Armstrong i Eoin Tracy (Ford Fiesta Rally2, +0,755 s).

Ósme miejsce zajęli bracia Szejowie (Skoda Fabia Rally2 evo, +1,623 s). Liderzy punktacji mistrzostw Polski byli najszybsi ze stawki walczącej w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski (RSMP). Na dziewiątej pozycji kwalifikacje zakończyli Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo, +1,810), a więc jedna z trzech załóg, która ma szanse wyprzedzić Szejów w wyścigu po tytuł.

Plany na sobotę

W sobotę zawodnicy będą ruszać do poszczególnych oesów zgodnie z wynikami odcinka kwalifikacyjnego (poniżej):



1. Franceschi/Malfoy (FRA/FRA, Skoda Fabia RS Rally2) 1:43,989 s

2. Mabellini/Lenzi (ITA/ITA, Skoda Fabia RS Rally2) +0,18 s

3. Marczyk/Gospodarczyk (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +0,389 s

4. Paddon/Kennard (NZL/NZL, Hyundai i20N Rally2) +0,664 s

5. Armstrong/Treacy (IRL/IRL, Ford Fiesta Rally2) +0,755 s

6. Tempestini/Maior (ROU/ROU, Skoda Fabia RS Rally2) +0,972 s

7. Bonato/Bolloud (FRA/FRA, Citroen C3 Rally2) +0,972 s

8. Szeja/Szeja (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1,623 s

9. Matulka/Dymurski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1,81 s

10. Kołtun/Pleskot (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +2,143 s

11. Gabryś/Syty (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +2,575 s

12. Grzyb/Binięda (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +2,828 s

13. Byśkiniewicz/Siatkowski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +3,043 s

14. Evans/Jackson (GBR/GBR, Toyota GR Yaris Rally2) +3,877 s

15. Kwiatkowski/Kozdroń (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +4,62 s



Punktacja przed Rajdem Śląska

Oto punktacja RSMP przed Rajdem Śląska:

1. Szeja/Szeja 132 pkt

2. Grzyb/Binięda 111 pkt

3. Matulka/Dymurski 111 pkt

4. Gabryś/Syty 106 pkt

5. Byśkiniewicz/Siatkowski 88 pkt

6. Kołtun/Pleskot 63 pkt

7. Kowalczyk/Hryniuk 46 pkt

8. Sobczak/Marczewski 41 pkt

9. Marczyk/Gospodarczyk 35 pkt

10. Laskowski/Kuśnierz 33 pkt

Program

Zobaczcie cały program Rajdu Śląska 2024:

Piątek, 11 października:

18:00 – uroczyste rozpoczęcie zawodów (ul. Dworcowa, Katowice)

20:05 – OS 1: Katowice (1,85 km)

Sobota, 12 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 96,74 km):

7:20 – serwis A: 15 min (Stadion Śląski, Chorzów)

9:00 – OS 2: Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

10:00 – OS 3: Ochaby (10,8 km)

11:00 – OS 4: Gmina Jasienica (19,78 km)

13:20 – serwis B: 30 min (Stadion Śląski, Chorzów)

15:15 – OS 5: Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

16:15 – OS 6: Ochaby (10,8 km)

17:15 – OS 7: Gmina Jasienica (19,78 km)

19:30 – OS 8: Stadion Śląski (1,5 km)

19:50 – serwis C: 45 min (Stadion Śląski, Chorzów)

Niedziela, 13 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 81,56 km):

7:20 – serwis D: 15 min (Stadion Śląski, Chorzów)

8:55 – OS 9: Marklowice Górne (11,46 km)

9:55 – OS 10: Hażlach (17,45 km)

11:05 – OS 11: Województwo Śląskie (Kiczyce, 11,87 km)

12:40 – strefa zmiany opon: 15 min (Carbonarium Moszczenica)

13:10 – OS 9: Marklowice Górne (11,46 km)

14:10 – OS 10: Hażlach (17,45 km)

16:05 – OS 11: Województwo Śląskie – Power Stage (Kiczyce, 11,87 km)

18:30 – zakończenie rajdu (Stadion Śląski, Chorzów)

Rajdowe Mistrzostwa Europy

Rajdowe Mistrzostwa Europy (FIA ERC) to najstarszy rajdowy cykl na świecie i druga najważniejsza, po WRC, seria w tej dyscyplinie. W tym roku rozpoczął się 72. już sezon Rajdowych Mistrzostw Europy. Pierwszy przeprowadzono w 1953 roku. Przez lata wiele polskich rajdów było zaliczanych do kalendarza tych prestiżowych rozgrywek, na czele z Rajdem Polski, czyli drugą – po Rajdzie Monte Carlo – najstarszą imprezą na świecie.

Kalendarz tegorocznej odsłony mistrzostw Europy tworzy osiem rund:

Rajd Węgier (12-14 kwietnia, szuter)

Rajd Wysp Kanaryjskich (2-4 maja, asfalt)

Królewski Rajd Skandynawii (Szwecja, 13-15 czerwca, szuter)

Rajd Estonii (5-7 lipca, szuter)

Rajd di Roma Capitale (Włochy, 26-28 lipca, asfalt)

Rajd Barum (Czechy, 16-18 sierpnia, asfalt)

Rajd Ceredigion (Wielka Brytania, 30 sierpnia – 1 września, asfalt)

Rajd Śląska (11-13 października, asfalt)

O Rajdzie Śląska

Pierwsza edycja Rajdu Śląska odbyła się w 2017 roku, od razu w randze rundy mistrzostw Polski – najważniejszej serii rajdowej w naszym kraju. Jak przypominają organizatorzy, w kolejnych latach impreza była sukcesywnie rozwijana – do stawki uczestników dołączyli zawodnicy w historycznych rajdówkach, Rajd Śląska wyłaniał nowych mistrzów Polski i zorganizowano spektakularne show – odcinek specjalny w centrum Katowic.

W 2023 roku zawody zyskały międzynarodową rangę, stając się częścią rajdowego pucharu Europy. Zyskały także uznanie Światowej Federacji Samochodowej (FIA) oraz promotora mistrzostw Europy, którego efektem jest awans Rajdu Śląska do Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC) – drugiego najważniejszego cyklu na świecie.