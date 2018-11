Dziennikarze RMF FM ujawnili dziś, że Robert Kubica wróci do ścigania w Formule 1. Polak ma podpisać kontrakt z zespołem Williamsa. Powrót Roberta Kubicy na tor jest możliwy dzięki spółce PKN Orlen, która zostanie sponsorem zespołu. Gratulacje i słowa podziwu płynęły dziś do polskiego kierowcy z całego świata.

Jednym z byłych kierowców F1, który cieszy się z powrotu z Roberta Kubicy, jest Mark Webber. Australijczyk na swoim koncie twitterowym bardzo szybko umieścił wpis, w którym docenił walkę polskiego kierowcy o powrót na tor.

"Polski człowiek wraca ... co za wojownik i wytrwały ku... Kocham to..." - napisał Webber i dołączył archiwalne zdjęcie z Kubicą.

Radość z powrotu Roberta Kubicy wyraził też Andrzej Bargiel - narciarz wysokogórski i jedyny człowiek na świecie, któremu udał się zjechać na nartach z K2. Podkreślił, że powrót Kubicy do ściągania w F1 będzie spełnieniem jego marzeń.







O Robercie Kubicy pamięta też piłkarski świat. Jerzy Dudek - był reprezentacyjny bramkarz i zdobywa Ligi Mistrzów z Liverpoolem - napisał na Instagramie, że "jeżeli potwierdzi się powrót #robertkubica do F1 to będzie największy powrót do gry w historii polskiego sportu". Był golkiper dodał też, że zmienia plany i leci na GP F1 w Abu Dhabi.