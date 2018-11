​Robert Kubica wraca do Formuły 1! Od przyszłego sezonu ma występować w barwach Williamsa. Sponsorem zespołu zostanie Polski Koncern Naftowy Orlen, który wyłoży na to aż 10 milionów euro - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Robert Kubica / Tytus Żmijewski / PAP

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, PKN Orlen ma zostać sponsorem całego teamu F1 Williamsa. I w zamian w tej drużynie ma występować Robert Kubica.

Według naszych informacji, decyzja została już podjęta przez zarząd Orlenu pod kierownictwem prezesa Daniela Obajtka. Logotypy Orlenu mają widnieć na bolidzie, strojach Roberta Kubicy i całego zespołu oraz w pit stopie.

Jak ustaliliśmy, Orlen zdecydował się na ten wydatek, żeby promować się w innych krajach. Aż 60 proc. przychodów koncernu generowanych jest poza Polską. Orlen posiada sieć stacji w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.

To największy w historii polskich firm projekt sponsoringowy, który sprawi, że Polak wróci do startowania w jednym z najbardziej zaawansowanych biznesowo sportów.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i Robert Kubica / PKN Orlen / Materiały prasowe

Robert Kubica wnosi doświadczenie

Polak będzie drugim wyścigowym kierowcą brytyjskiego zespołu. Przed miesiącem kontrakt z Williamsem podpisał młody 20-letni Brytyjczyk, uważany za ogromny talent, George Russell.

Obu kierowców dzieli epoka. Gdy Russell przychodził na świat w roku 1998, Kubica sięgał po tytuł mistrzowski w kartingu we Włoszech.

Uważam, że im silniejszy partner tym lepiej, ponieważ nie tylko cię napędza i jest większa rywalizacja. Można się też więcej nauczyć - mówił Robert Kubica podczas niedawnej wizyty w Warszawie.

Z tego doświadczenia będzie teraz mógł skorzystać Russell, który w Formule 1 stawia pierwsze kroki.

Michał Kościuszko o powrocie Roberta Kubicy: Raduje się serce

Powrót Roberta Kubicy do sportu motorowego to jest jeden z większych powrotów w historii sportu w ogóle. Po 8 latach przerwy od startów za kierownicą samochodu Formuły 1 Robert wraca. Raduje się serce, polscy kibice są w euforii wręcz - stwierdził w rozmowie z RMF FM kierowca rajdowy Michał Kościuszko. Myślę, że to jest wielki dzień dla całego polskiego sportu. Już nie będziemy cieszyć się wyłącznie sukcesami siatkarzy czy piłkarzy, ale również będziemy mieli mocną reprezentację w sportach motorowych i to w najwyższej kategorii wyścigowej - dodał.





Kościuszko podkreślił, że powrót Kubicy był z pewnością trudny i poprzedzony długoletnimi wysiłkami. Wieloletnie dążenie do powrotu do sprawności, później pogoń za tym marzeniem, żeby wrócić do miejsca, w którym Robert był... Wygrywał wyścigi Formuły 1, miał już kontrakt z Ferrari. Spełnienie marzenia było dosłownie o krok. W tej chwili udaje mu się wrócić. Wiele osób wątpiło. Robert konsekwentnie wykonywał swoją pracę. To jest historia co najmniej filmowa. Mam nadzieję, że kiedyś pójdziemy do kina oglądać film o tej sytuacji - stwierdził Kościuszko. Formuła 1 wróci do łask wśród polskich kibiców. Będziemy wszyscy z zapartym tchem oglądać wyścigi. Będziemy mieli w końcu Polaka za kierownicą. Sam nie mogę się doczekać... - przyznał.

21 wyścigów Grand Prix

Pierwszy wyścig Formuły 1 odbędzie się tradycyjnie w połowie marca na torze Albert Park w Melbourne (17 marca, Grand Prix Australii). W planach na rok 2019 jest 21 wyścigów Grand Prix. Sezon zakończy się 1 grudnia w Grand Prix Abu Zabi.



Polskich kibiców szczególnie może interesować sierpniowy wyścig na Węgrzech (4 sierpnia) albo lipcowy w Niemczech (28 lipca). To dwa wyścigi, które zostaną rozegrane najbliżej naszego kraju.

F1: Kalendarz na sezon 2019 Nr. Grand Prix Data wyścigu 1 GP Australii 17 marca 2 GP Bahrajnu 31 marca 3 GP Chin 14 kwietnia 4 GP Azerbejdżanu 28 kwietnia 5 GP Hiszpanii 12 maja 6 GP Monako 26 maja 7 GP Kanady 9 czerwca 8 GP Francji 23 czerwca 9 GP Austrii 30 czerwca 10 GP Wlk. Brytanii 14 lipca 11 GP Niemiec 28 lipca 12 GP Węgier 4 sierpnia 13 GP Belgii 1 września 14 GP Włoch 8 września 15 GP Singapuru 22 września 16 GP Rosji 29 września 17 GP Japonii 13 października 18 GP Meksyku 27 października 19 GP USA 3 listopada 20 GP Brazylii 17 listopada 21 GP Abu Zabi 1 grudnia

Formuła 1 jest w gronie sportów, które są najpotężniejszymi platformami reklamowymi świata. Wyścigi Grand Prix odbywają się w 21 krajach, a ich transmisje prowadzone są przez 200 stacji, oglądanych przez 2 miliardy telewidzów.

Robert Kubica wystartował w 76 wyścigach F1

Kubica debiutował w F1 6 sierpnia 2006 roku w wyścigu Budapeszcie. Polak był wówczas testowym kierowcą BMW-Sauber, w rywalizacji o Grand Prix Węgier i na torze Hungaroring, zastąpił kolegę z teamu Kanadyjczyka Jacquesa Villeneuve'a. Na Węgrzech zajął 7. pozycję. Potem jednak okazało się, że miał za lekki bolid i został zdyskwalifikowany.



W debiutanckim sezonie Robert Kubica stanął na podium. Zajął wtedy 3. miejsce w Grand Prix Włoch.

Zdecydowanie najszybszy był w sezonie 2008. Wtedy zajął w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata czwartą lokatę. Minimalnie przegrał z Kimi Raikkonenem. W tym samy roku wygrał wyścig w Kanadzie - to na razie jego jedyny triumf w wyścigu Grand Prix.

Łącznie Kubica wystartował w 76 wyścigach, a na podium stawał 12 razy. Po raz ostatni 29 sierpnia 2010 roku w Belgii.

W 2011 roku uległ wypadkowi podczas rajdu we Włoszech i w wyniku odniesionych obrażeń musiał wycofać się z F1.





