Jagiellonia zremisowała w Białymstoku z Betisem Sewilla 1:1 (0:0) w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym piłkarskiej Ligi Konferencji i odpadła z rozgrywek. Pierwsze spotkanie hiszpański zespół wygrał 2:0 i awansował do półfinału, w którym zmierzy się z Fiorentiną.

Zawodnik Jagiellonii Białystok Jesus Imaz (P) i Romain Perraud (L) z Realu Betis / Artur Reszko / PAP

Obie drużyny zaczęły mecz w nieco innych składach niż tydzień temu w Hiszpanii. W Jagiellonii w ogóle w kadrze meczowej nie znalazł się Leon Flach, który odniósł kontuzję w ligowym spotkaniu z Legią, Dusana Stojinovica zastąpił Norbert Wojtuszek, a Mikiego Villara - Kristoffer Hansen. Betis zaczął mecz również z trzema zmianami, m.in. z ławki zaczął mecz Isco, którego w pierwszym składzie zastąpił Giovani Lo Celso.

"Never give up"

Zanim zabrzmiał pierwszy gwizdek, piłkarzy z Białegostoku powitała żółto-czerwona tzw. kartoniada z napisem "Never give up" (nigdy się nie poddawaj), obejmująca większą część stadionu wypełnionego do ostatniego miejsca.

Jagiellonia zaczęła mecz odważnie i uważnie. Już w 1. minucie Darko Churlinov znalazł podaniem w polu karnym Jarosława Kubickiego, którego uderzenie głową było jednak niecelne. Betis nie forsował tempa, jego piłkarze raczej koncentrowali się na utrzymaniu piłki niż na szukaniu za wszelką cenę sytuacji bramkowych. Strzelali Pablo Fornals i Antony, ale albo niecelnie albo bronił Sławomir Abramowicz.

Jagiellonia grała bardzo uważnie w obronie, goście dość wolno rozgrywali swoje ataki pozycyjne. Po pierwszym kwadransie białostoczanie zaczęli śmielej atakować. W 21. min mieli znakomitą okazję, by objąć prowadzenie. Ze swojej defensywy wbiegł na połowę Betisu Wojtuszek, podał do Jesusa Imaza, ten zagrał płasko w pole karne z prawej strony boiska, ale żaden z piłkarzy Jagiellonii nie zdołał w tę piłkę trafić, zamykającym akcję był Kristoffer Hansen.

Aktywny był Darko Churlinow; w 27. min jego strzał z pola karnego był niecelny, w 31. min strzał Imaza został zablokowany. W doliczonym czasie gry do bramki gości trafił głową Hansen, ale podający Joao Moutinho był na pozycji spalonej, co potwierdziła analiza VAR.