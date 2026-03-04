W obliczu rosnącej niepewności na świecie Bank Szwecji apeluje do obywateli o posiadanie zapasu gotówki. To zaskakująca rekomendacja w jednym z najbardziej cyfrowych krajów Europy, gdzie niemal wszystkie transakcje odbywają się bez użycia banknotów i monet.

W obliczu rosnącej niepewności na świecie Bank Szwecji apeluje do obywateli o posiadanie zapasu gotówki (zdjęcie ilustracyjne)

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Szwedzki bank centralny wydał w środę oficjalną rekomendację, by każde gospodarstwo domowe posiadało co najmniej 1000 koron (ok. 93 euro) w gotówce na osobę dorosłą.

Ma to być zabezpieczenie na wypadek sytuacji kryzysowych, które mogłyby utrudnić korzystanie z elektronicznych form płatności.

Co istotne, Bank Szwecji zachęca nie tylko do posiadania gotówki, ale także do korzystania z banknotów i monet na co dzień, by podtrzymać sprawność systemu obiegu pieniądza. Władze zalecają również, by w rodzinie były karty bankowe z różnych instytucji oraz dostęp do alternatywnych, cyfrowych metod płatności.

Mało tego - szwedzki rząd przygotowuje ustawę nakazującą niektórym ważnym dla społeczeństwa punktom usługowym, np. aptekom, przyjmowanie gotówki.

Cyfrowa Szwecja

Szwecja od lat uchodzi za jeden z najbardziej zaawansowanych cyfrowo krajów świata. Według danych aż 90 procent transakcji w sklepach odbywa się tam bezgotówkowo.

W wielu punktach usługowych akceptowane są wyłącznie karty płatnicze lub płatności mobilne, a liczba bankomatów systematycznie spada.

W Szwecji pracowano nawet nad wprowadzeniem e-pieniądza, ale plany te wstrzymano po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, gdy wzrosło znaczenie tradycyjnego pieniądza. Wielu Szwedów ruszyło wówczas do bankomatów, aby pobrać banknoty.