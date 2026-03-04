Biuro podróży Itaka zawiesza do 27 marca połączenia do Abu Dhabi, Dubaju, Shardży i Dohy - poinformował wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz. Wczoraj biuro podróży poinformowało, że do 23 marca zawiesza loty do Omanu.

Itaka zawiesza do 27 marca połączenia do Abu Dhabi, Dubaju, Shardży i Dohy / Shutterstock

Które połączenia zostały wycofane z oferty Itaki?

Z oferty Itaki wycofane zostały połączenia realizowane do 27 marca do Abu Dhabi, Dubaju, Shardży i Dohy. Dotyczy to również wszystkich kierunków dalekodystansowych, które mają przesiadki w tych portach. Chodzi m.in. o Malediwy, Seszele, Australię, Indie, Filipiny, Bali, Chiny, Koreę, Japonię.

Wstrzymana została także sprzedaż wycieczek objazdowych z wylotem do 27 marca włącznie do:

ZEA,

Omanu,

Kataru,

Jordanii,

Filipin,

na Seszele,

do Indonezji,

Malezji,

Wietnamu,

Nepalu,

Australii

Nowej Zelandii,

Singapuru,

RPA.

Wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz przekazał, że Itaka kontynuuje rozmowy z liniami lotniczymi, aby w miarę możliwości jak najszybciej bezpiecznie sprowadzić swoich klientów do Polski. Wcześniej Itaka zawiesiła loty do Omanu zaplanowane do 23 marca włącznie - do tego kraju firma będzie wysyłać puste samoloty, by przywoziły klientów biura do Polski.

"Pierwsze pozytywne sygnały"

"Z potwierdzonych informacji wynika, że z rejonu wyleciały już pierwsze samoloty do Polski, wśród których byli również nasi klienci, co pozwala dostrzec pierwsze pozytywne sygnały i stopniowe pojawianie się możliwości powrotów turystów" - podkreślił przedstawiciel Itaki.



Dodał, że klienci posiadający rezerwacje do miejsc objętych anulacjami są przez firmę informowani o tym.

Co Itaka proponuje klientom?

"Przedstawiamy propozycje zastępcze. W przypadku rezygnacji planowane jest, że zwroty wpłaconych środków będą realizowane przez Turystyczny Fundusz Pomocowy. Decyzje dotyczące uruchomienia Funduszu powinniśmy otrzymać dzisiaj. Jeżeli nie zostanie uruchomiony, środki będą zwracane bezpośrednio przez nas. Alternatywnie już proponujemy klientom zwroty w postaci voucherów o wartości wyższej niż wpłacone środki, w zależności od typu imprezy. Szczegóły przekazujemy w komunikatach kierowanych do klientów" - dodał.



Zaznaczył, że klienci wracający z Bali, Indi i Nowej Zelandii, którzy korzystają z hubów przesiadkowych w Dosze i ZEA, są pod opieką biura. "Przebywają w hotelach, mają przedłużone ubezpieczenie w zakresie przewidzianym warunkami ubezpieczenia i wracają do Polski w miarę dostępności miejsc. Należy liczyć się z utrudnieniami w tym zakresie, ponieważ problem dotyczy wielu biur podroży, a to oznacza, że miejsc w samolotach jest mało lub nie ma ich wcale" - dodał.



"Sytuacja nadal pozostaje dynamiczna, jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi przedstawicielami w destynacjach oraz liniami lotniczymi, dokładając wszelkich dostępnych starań o bezpieczny i możliwie najszybszy powrót naszych klientów do domu" - podkreślił.

Zamknięta przestrzeń powietrzna

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła, że w regionie występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego - zarówno w przestrzeni powietrznej Iranu, jak i w krajach sąsiednich, gdzie znajdują się bazy USA. Agencja zaleciła przewoźnikom wstrzymanie lotów do i z Bliskiego Wschodu do 6 marca. Zasadom tym nie podlegają przewoźnicy spoza UE.



Loty w regionie Bliskiego Wschodu odwołały m.in.: