W świetnym stylu rozpoczęli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak sobotni etap Rajdu Turcji! Załoga LOTOS Rally Team wygrała wszystkie odcinki specjalne pierwszej pętli i zbliżyła się do pierwszej trójki kategorii WRC2. Po dziesięciu oesach jadący doskonałym tempem polski duet tracił do podium już tylko cztery sekundy!

Kajetan Kajetanowicz na trasie Rajdu Turcji / Materiały prasowe

Gdy minęły problemy z samochodem, które dały się Kajetanowiczowi we znaki pierwszego dnia rywalizacji, polski kierowca mógł skupić się na jeździe i walce o jak najlepszy rezultat.

Rozpoczął od wygrania 36-kilometrowej próby Yeşilbelde. Zaledwie 0,1 sekundy straty miał lider rajdu Czech Jan Kopecký, ale kolejne załogi straciły już ponad 10 sekund.

Następna próba to wygrana Kajetanowicza z przewagą aż 8 sekund nad Włochem Simone Tempestinim.

Na finałowym oesie pętli - o długości ponad 20 kilometrów - Polak finiszował z przewagą już ponad 25 sekund.

To była bardzo dobra pętla, wygraliśmy wszystkie odcinki. Bardzo się cieszę, lepiej być nie mogło - skomentował Kajetanowicz.

Po wczorajszym dniu oraz jeździe bez wspomagania kierownicy jestem zmęczony i bolą mnie ręce, ale mobilizuję resztki sił, by cisnąć. Przyznam, że nie mieliśmy nic do stracenia. Byliśmy na punktowanym miejscu, ale póki auto działa i mam dobry feeling, chcę to wykorzystać. Myślę, że wiele osób nie może uwierzyć w tempo, które dzisiaj pokazujemy. Dla nas to też pewnego rodzaju zaskoczenie, ale jedzie nam się bardzo dobrze. Muszę jednak pamiętać, że tu praktycznie każdy odcinek jest jak nowy rajd. Wszystko może się jeszcze pozmieniać. Chcę tak kontynuować, ale kolejna pętla będzie absolutną przeprawą. Trzymajcie kciuki! - podsumował.

Rajd Turcji 2018. Nieoficjalna klasyfikacja WRC2 po OS 10:



1. Ingram / Whittock (Skoda Fabia R5) 2:57:29,7 s

2. Kopecký / Dresler (Skoda Fabia R5) +1:10,8 s

3. Tempestini / Itu (Citroen C3 R5) +1:45,2 s

4. Kajetanowicz / Szczepaniak (Ford Fiesta R5) +1:49,4 s

5. Heller / Olmos (Ford Fiesta R5) +5:46,1 s

6. Cukurova / Bostanci (Skoda Fabia R5) +8:41,6 s

7. Salvi / Magalhães (Skoda Fabia R5) +20:26,1 s

8. Manyera / Çerkez (Ford Fiesta R5) +23:27,3 s

9. Güral / Koçoğlu (Skoda Fabia R5) +24:43,0 s

10. Greensmith / Gelsomino (Ford Fiesta R5) +39:03,7 s