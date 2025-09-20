Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są na najlepszej drodze do trzeciego zwycięstwa w Rajdzie Śląska. Po sobotnich odcinkach specjalnych załoga Skody Fabii RS Rally2 prowadzi z ponad 25-sekundową przewagą. W historycznej rywalizacji świetnie spisują się Lubiak i Dachowski w Porsche 911 Carrera RS.

Marczyk i Lubiak zdominowali sobotnią rywalizację w Rajdzie Śląska 2025

Liderzy punktacji mistrzostw Europy wygrali sześć z siedmiu sobotnich oesów i pewnie prowadzą w klasyfikacji generalnej Rajdu Śląska. Po ośmiu odcinkach specjalnych Marczyk i Gospodarczyk mają 25,6 sekundy przewagi nad Grzegorzem Grzybem i Adamem Biniędą (również Skoda Fabia RS Rally2). Trzecią pozycję zajmują Jakub Matulka i Damian Syty, którzy tracą 29 sekund do liderów i są o krok od pierwszego w karierze tytułu mistrzów Polski.

Rywalizacja rozpoczęła się w piątek widowiskowym prologiem w centrum Katowic. W sobotę zawodnicy mierzyli się na trzech odcinkach specjalnych, każdy pokonywany dwukrotnie, oraz na wieczornym oesie przy Stadionie Śląskim. Grzyb i Binięda wygrali pierwszy sobotni odcinek, ale później dominowali już Marczyk i Gospodarczyk, którzy nie oddali rywalom ani jednej próby w popołudniowej pętli.

Pech nie ominął załogi Byśkiniewicz/Siatkowski, których awaria samochodu tuż przed OS 4 kosztowała spadek na 24. miejsce. W klasie 3 prowadzą Adrian Łabuda i Michał Kuśnierz (Ford Fiesta Rally3), a w 2WD bezkonkurencyjni są Dariusz Poloński i Łukasz Sitek (Lancia Ypsilon Rally4).

W klasyfikacji Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski prowadzą Lubiak i Dachowski (Porsche 911 Carrera RS), wyprzedzając Majchera i Adamskiego (Subaru Legacy RS) oraz Kwaśnego i Trelę (Subaru Impreza GC8).

W niedzielę zawodnicy zmierzą się na trzech odcinkach specjalnych, każdy pokonywany dwukrotnie. Finałowy Power Stage może zdecydować o tytule mistrza Polski. Ceremonia zakończenia i wręczenia pucharów odbędzie się na błoniach Stadionu Śląskiego.

Pierwsza edycja Rajdu Śląska odbyła się w 2017 roku - od razu w randze rundy mistrzostw Polski, czyli najważniejszej serii rajdowej w naszym kraju. W kolejnych latach impreza była sukcesywnie rozwijana - do stawki uczestników dołączyli zawodnicy w historycznych rajdówkach, Rajd Śląska wyłaniał nowych mistrzów Polski i zorganizowano spektakularne show - odcinek specjalny w centrum Katowic.