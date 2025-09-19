Już dzisiaj w Katowicach odbędzie się ceremonia otwarcia tegorocznej edycji Rajdu Śląska - jednej z najważniejszych motoryzacyjnych imprez w Europie Środkowej. W tym roku na ulice i drogi województwa śląskiego wyjadą 94 załogi, w tym 25 duetów w samochodach z napędem na cztery koła i aż 11 w najbardziej zaawansowanych konstrukcjach Rally2. Święto motoryzacji potrwa do niedzieli. Mieszkańcy Katowic w tym czasie będą musieli się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym.

Panorama Katowic (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Rajd Śląski to bezapelacyjnie jedna z najważniejszych imprez motoryzacyjnych w Polsce, która jest też częścią Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz jedną z rund Pucharu Europy FIA. Organizacja takiego wydarzenia wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w piątek od godziny 15:00 do 23:00.

Rusza Rajd Śląski 2025. Na drogowców czekają utrudnienia w ruchu

Uroczyste rozpoczęcie katowickich zawodów zostało zaplanowane na piątek, a ruszy przy ul. Dworcowej o godzinie 18:00. Utrudnienia obejmą ulice:

Aleja Wojciecha Korfantego (jezdnia wschodnia, od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Olimpijską),

Ronda imienia Generała Jerzego Ziętka (wschodnia strona brak możliwości przejazdu oraz wyjazdu w rejon wschodnich miast GZM),

Aleja Roździeńskiego (jezdnia północna i południowa, od katowickiego Ronda do skrzyżowania z ulicą Olimpijską),

Uniwersyteckiej (od skrzyżowania z Aleją Roździeńskiego do ronda Pietera), Olimpijskiej (od skrzyżowania z Aleją Roździeńskiego do skrzyżowania z ulicą Góreckiego).

Trasa Rajdu Śląskiego 2025 / Śląska policja / Policja

Zarząd Transportu Metropolitarnego przekazał, że w związku ze zmianą organizacji ruchu zostaną wprowadzone trasy objazdowe oraz zmiana rozkładów jazdy dla linii: 1, 4, 30, 40, 154, 601, 673, 800, 805, 807, 808, 813, 814, 817, 835, 920, 930, M2, M4, M23 i M101. Śląska policja zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do znaków drogowych i objazdów oraz poleceń policjantów i służby porządkowej.

Święto motoryzacji w sercu Śląska

Rajd Śląska nie jest nowym wydarzeniem na mapie imprez motoryzacyjnych. Od lat buduje konsekwentnie swoją markę, zyskując rozgłos nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. W tym roku impreza powraca jako 10. runda Rajdowego Pucharu Europy FIA (FIA ERT) i przedostatni akt walki o tytuły w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (RSMP).

To właśnie na śląskich trasach mogą rozstrzygnąć się losy krajowego czempionatu - już po raz czwarty w historii.

Na temat śląskiej imprezy wypowiedział się wicemarszałek województwa śląskiego Leszek Pietraszek. Rajd Śląska to wydarzenie, którego już nie możemy się doczekać. Jest to nie tylko szansa na fantastyczną promocję regionu, co doskonale pokazała ubiegłoroczna edycja, lecz także okazja, by mieszkańcy Województwa Śląskiego doświadczali szerokiego wachlarza widowisk sportowych - stwierdził.

Tegoroczny Rajd Śląska potrwa od 19 do 21 września.

Otworzy go spektakularny, wieczorny odcinek specjalny GZM Katowice. Widowisko na zamkniętych ulicach stolicy regionu to prawdziwa gratka dla kibiców i mieszkańców regionu. W trackie ceremonii otwarcia będzie można zobaczyć z bliska zarówno zawodników, jak i ich maszyny. Następnie rajdowa karawana przeniesie się na południe województwa, by stanąć do bezpośredniej rywalizacji na legendarnych już trasach Jastrzębia-Zdroju, Hażlacha, Jasienicy, Marklowic czy Kiczyc.

Zgodnie z tradycją Rajdu Śląskiego wielki finał imprezy odbędzie się pod dachem znanego w całej Polsce nie tylko fanom motoryzacji obiektu Superauto.pl Stadionu Śląskiego. To właśnie tutaj zaplanowano widowiskowy superoes, park serwisowy oraz metę zawodów.

Wielki finał imprezy na Stadionie Śląskim

W tegorocznej edycji Rajdu Śląskiego weźmie udział 94 załóg, w tym będzie 25 duetów w samochodach z napędem na cztery koła i aż 11 w najbardziej zaawansowanych konstrukcjach Rally2. To właśnie te auta, z mocą ponad 300 km i zawrotną wartością przekraczającą milion złotych za egzemplarz, będą walczyć o zwycięstwo. Wśród faworytów nie brakuje gwiazd tak krajowych, jak i europejskich rajdów.

Lider punktacji mistrzostw Polski - Jakub Matulka, gliwiczanin, stanie przed szansą przypieczętowania tytułu właśnie na swojej "domowej" imprezie. Z "jedynką" pojadą natomiast Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk - dwukrotni mistrzowie Polski i liderzy tabeli FIA ERT. W stawce nie zabraknie również Grzegorza Grzyba, Jarosława Kołtuna czy Łukasza Byśkiniewicza. Co do jednego mamy pewność - emocji nie zabraknie.

PROGRAM RAJDU ŚLĄSKA 2025 - 6. RUNDY RSMP / 10. RUNDY FIA ERT

Piątek, 19 września (1 odcinek specjalny, łącznie 1,85 km):

18:00 - ceremonia startu: Katowice, ul. Dworcowa

20:27 - start rajdu, wyjazd z parku przedstartowego

20:35 - OS 1: GZM Katowice Super Stage (1,85 km)

Sobota, 20 września (7 odcinków specjalnych, łącznie 85,1 km):

07:20 - serwis A: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

09:00 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (11,90 km)

Jastrzębie-Zdrój 1 (11,90 km) 10:00 - OS 3: Hażlach 1 (14,40 km)

Hażlach 1 (14,40 km) 11:00 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (15,50 km)

Gmina Jasienica 1 (15,50 km) 13:20 - serwis B: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (30 min)

15:15 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (11,90 km)

Jastrzębie-Zdrój 2 (11,90 km) 16:15 - OS 6: Hażlach 2 (14,40 km)

Hażlach 2 (14,40 km) 17:15 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (15,50 km)

Gmina Jasienica 2 (15,50 km) 19:30 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)

Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km) 19:50 - serwis C: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (45 min)

Niedziela, 21 września (6 odcinków specjalnych, łącznie 63,3 km):

07:25 - serwis D: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

09:00 - OS 9: Marklowice Górne 1 (11,45 km)

Marklowice Górne 1 (11,45 km) 10:00 - OS 10: Kiczyce 1 (9,70 km)

Kiczyce 1 (9,70 km) 10:40 - OS 11: Województwo Śląskie 1 (10,50 km)

Województwo Śląskie 1 (10,50 km) 12:10 - strefa zmiany opon: Carbonarium Moszczenica (15 min)

12:40 - OS 12: Marklowice Górne 2 (11,45 km)

Marklowice Górne 2 (11,45 km) 13:40 - OS 13: Kiczyce 2 (9,70 km)

Kiczyce 2 (9,70 km) 14:20 - OS 14: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (10,50 km)

Województwo Śląskie 2 - Power Stage (10,50 km) 16:45 - ceremonia mety: Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów

RSMP - PUNKTACJA PRZED RAJDEM ŚLĄSKA

1. Matulka/Syty 154 pkt

2. Grzyb/Binięda 102 pkt

3. Kołtun/Pleskot 83 pkt

4. Brzeziński/Gerber 82 pkt

5. Byśkiniewicz/Siatkowski 77 pkt

6. Marczyk/Gospodarczyk 70 pkt

7. Szeja/Szeja 53 pkt

8. Ulanowski/Kielar 42 pkt

9. Górny/Martynek 34 pkt

10. Gabryś/Dymurski 32 pkt

RSMP 2025 - PUNKTACJA 2WD PRZED RAJDEM ŚLĄSKA

1. Górny/Martynek 130 pkt

2. Mularczyk/Marczewski 120 pkt

3. Janowski/Grzenia 98 pkt

4. Hurko/Janasz 81 pkt

5. Prus/Lisicki 72 pkt

6. Rachfał/Mroszczyk 63 pkt

MILLERS OILS HRSMP - PUNKTACJA PRZED RAJDEM ŚLĄSKA:

1. Stopa/Ślęczka 125 pkt

2. Lubiak/Dachowski 88 pkt

3. Kiepura/Galle 65 pkt

4. Skrzypek 57 pkt

5. Sikorski 53 pkt

6. Mikulski/Mikulska 49 pkt

7. Łusiak/Zaborowska 35 pkt

8. Molgo/Marton 28 pkt

9. Kacprzyk/Romańczyk 24 pkt

10. Gadomski/Męka 24 pkt



