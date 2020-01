Startujący w kategorii lekkich pojazdów UTV Aron Domżała i Maciej Marton wygrali 5. etap Rajdu Dakar w Arabii Saudyjskiej. Szybsza od Polaków o 41 sekund była załoga Francuza Cyrila Despres, ale nie jest ona uwzględniana w klasyfikacjach, bo korzysta z tzw. jokera.

Rafał Sonik / Materiały prasowe

Domżała i Marton triumfowali również na pierwszym etapie obecnej edycji słynnego rajdu, ale później z powodu kłopotów technicznych znacznie spadli w klasyfikacji generalnej. Z kolei w środę uplasowali się na drugiej pozycji.

W czwartek mieli ponad trzy i pół minuty przewagi nad sklasyfikowanymi tuż za nimi Conradem Rautenbachem z Zimbabwe i Portugalczykiem Pedro Bianchi Pratą. Despres, który wygrywał Dakar motocyklem pięciokrotnie, nie ukończył wcześniej jednego z etapów z powodu awarii silnika, dlatego nie ma już szans na zwycięstwo w imprezie.



Przygoński już bez szans na końcowe zwycięstwo

W rywalizacji kierowców samochodów Jakub Przygoński zajął w czwartek dziewiąte miejsce. Stracił 12 minut i 47 sekund do zwycięzcy - prowadzącego w klasyfikacji generalnej Hiszpana Carlosa Sainza.



Polak już po raz trzeci z rzędu ukończył etap w czołowej dziesiątce, jednak z powodu kłopotów technicznych na początku imprezy nie ma szans na końcowe zwycięstwo. W klasyfikacji generalnej do dwukrotnego rajdowego mistrza świata i triumfatora dwóch edycji Dakaru traci blisko siedem godzin.



Drugie miejsce w czwartek zajął wicelider trwającej edycji, broniący tytułu Katarczyk Nasser Al-Attiyah, a trzeci był 13-krotny zwycięzca Dakaru (siedem razy samochodem i sześć motocyklem) Francuz Stephane Peterhansel.



Taka jest też kolejność podium w klasyfikacji generalnej. Al-Attiyah traci do Sainza 5.59, a Peterhansel - 17.53.



Wszystkie etapy w pierwszej dziesiątce ukończył dotychczas Rafał Sonik. Po zajęciu dwukrotnie drugiej, raz czwartej i dwukrotnie szóstej pozycji (w tym na czwartkowym etapie) Polak jest czwarty w klasyfikacji quadów ze stratą 51.44 do lidera - Ignacio Casalego. Chilijczyk był w czwartek drugi, za Francuzem Alexandre Giroud'em, a na trzecim miejscu uplasował się wicelider imprezy, inny reprezentant Chile Giovanni Enrico.



Tuż za Sonikiem, na siódmym miejscu na piątym etapie sklasyfikowany został Kamil Wiśniewski, który jest również siódmy w klasyfikacji generalnej. Arkadiusz Lindner i Paweł Otwinowski zajmują dalsze lokaty.



Sonik miał de facto siódmy, a Wiśniewski - ósmy wynik czwartkowego etapu, ale zwycięzca Francuz Romain Dutu jest w identycznej sytuacji jak Despres i nie jest klasyfikowany.



W rywalizacji motocyklistów Maciej Giemza zajął 26., a Krzysztof Jarmuż - 63. miejsce (nie uwzględniając nieklasyfikowanych uczestników). Zwyciężył obrońca tytułu Toby Price. Za Australijczykiem uplasowali się Chilijczyk Pablo Quintanilla i Amerykanin Andrew Short.



Kłopoty Tomiczka

Po środowym wypadku z powodu odniesionych obrażeń wycofał się Adam Tomiczek. Podobne kłopoty wykluczyły także triumfatora imprezy w 2017 roku Sama Sunderlanda. Brytyjczyk, który po czterech etapach zajmował szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, upadł w okolicach półmetka czwartkowej trasy i musiał wycofać się ze słynnego rajdu.



Liderem pozostał Amerykanin Ricky Brabec, który rywalizację w szóstym etapie ukończył tuż za podium.



W piątek uczestnicy rajdu dotrą do Rijadu. Dzień później w stolicy czeka ich dzień odpoczynku.



Wyniki 5. etapu:



Motocykle

1. Toby Price (Australia/KTM 450) 3:57.33

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450 Rally) strata 1.12

3. Andrew Short (USA/Husqvarna FR 450 Rally) 2.31

...

27. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 29.04

65. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM 450 Rally) 1:37.49



Klasyfikacja generalna:

1. Ricky Brabec (USA/Honda) 19:07.19

2. Toby Price (Australia/KTM 450) strata 9.06

3. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 11.32

...

20. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 2:01.01

52. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM 450 Rally) 7:11.09



Samochody

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 3:52.01

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 2.56

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 6.11

...

9. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 12.47



Klasyfikacja generalna:

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 19:04.13

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Gazoo) strata 5.59

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 17.53

...

39. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 6:46.43



Quady

1. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha YFZ 700) 5:08.31

2. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) strata 1.29

3. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha Raptor 700) 12.03

...

6. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 14.22

7. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor) 32.20

12. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade) 1:28.36

20. Paweł Otwinowski (Polska/Yamaha Raptor) 3:19.11



Klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor) 24:10.47

2. Giovanni Enrico (Chile/Enrico Racing Team) 31.37

3. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) 41.39

4. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor) 51.44

...

7. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor) 3:09.26

14. Paweł Otwinowski (Polska/Yamaha Raptor) 12:59.52

17. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade) 25:00.04