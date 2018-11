Kajetan Kajetanowicz, Mikko Hirvonen, Jakub Brzeziński i Miko Marczyk - to największe gwiazdy, jakie zobaczymy już w sobotę podczas tegorocznego Rajdu Barbórka! Zwieńczenie rajdowego sezonu w Polsce to w sumie 5 odcinków specjalnych na Autodromie Bemowo i na Torze Modlin. A finał to już tradycyjne - i najbardziej widowiskowe - kryterium Karowa!

