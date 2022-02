W 1/8 finału Pucharu Anglii szykuje się rywalizacja dwóch polskich piłkarzy - Southampton Jana Bednarka trafił na West Ham United, którego bramki broni Łukasz Fabiański. Drugą parę drużyn z Premier League na tym etapie rozgrywek tworzą wicelider - Liverpool i Norwich City, którego barw broni Przemysław Płacheta.

Jan Bednarek / Paul Terry / PAP/PA

Za nim doszło do losowania w niedzielę rozegrano trzy mecze 1/16 finału (4. runda). Liverpool u siebie pewnie pokonał Cardiff 3:1. W jeszcze wyższym stosunku, bo 4:1, Nottingham Forest - ósmy aktualnie zespół zaplecza ekstraklasy - wygrał z broniącą trofeum drużyną Leicester City.

Do dużej niespodzianki należy zaliczyć wyjazdową wygraną Boreham Wood nad przedstawicielem The Championship - Bournemouth 1:0. Goście, występujący na piątym poziomie rozgrywek, gola na wagę awansu strzelili tuż przed przerwą i później udanie opierali się atakom rywali. To największy sukces w 74-letniej historii klubu z hrabstwa Hertfordshire.

W sobotę do kolejnej rundy awansowały m.in. Manchester City, Chelsea Londyn i Tottenham Hotspur. W tej fazie odpadł Manchester United, po rzutach karnych z Middlesbrough.

Pary 1/8 finału (5. rundy) Puchary Anglii:

Luton Town - Chelsea

Crystal Palace - Stoke City

Peterborough United - Manchester City

Liverpool - Norwich City

Southampton -West Ham United

Middlesbrough - Tottenham Hotspur

Nottingham Forest - Huddersfield Town

Everton - Boreham Wood