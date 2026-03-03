"Nie da się przeprowadzić inwazji lądowej na Iran (...) ze względu na strukturę tego kraju, skomplikowaną sytuację etniczną, społeczną" - tłumaczył prof. Daniel Boćkowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Wskazał, że "wcale nie jest tak, iż 90 proc. Irańczyków byłoby chętnych na przyjęcie Amerykanów z otwartymi". Rozmówca Piotra Salaka ocenił również, że "na razie nikt nie może wymusić na Trumpie końca tej wojny".