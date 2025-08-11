Za nami faza zasadnicza sezonu żużlowego. Zgodnie z obowiązującym od tego roku regulaminem, pierwsza i piąta drużyna ligowej tabeli mogły wybrać swoich przeciwników w pierwszej rundzie play-off i play-down. Znamy ich decyzje.

Grudziądz, 29.05.2025. Max Fricke (kask czerwony) i Jakub Miśkowiak (niebieski) z Bayersystem GKM Grudziądz oraz Jack Holder (żółty) z Orlen Oil Motoru Lublin podczas meczu żużlowej Ekstraligi / Tytus Żmijewski / PAP

Zmiana w regulaminie

W tym sezonie w PGE Ekstralidze wprowadzono istotną zmianę regulaminową. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w której rywalizuje osiem zespołów, tabela zostaje podzielona na dwie części. Pierwsza czwórka awansuje do półfinałów fazy play-off, natomiast drużyny z miejsc 5-8 walczą o utrzymanie w lidze w ramach fazy play-down.

Zespoły, które wygrają swoje pierwsze dwumecze w play-off, awansują do wielkiego finału. Przegrani walczą o trzecie miejsce.

W fazie play-down drużyny, które zwyciężą w pierwszych dwumeczach, zapewnią sobie utrzymanie w lidze. Przegrani rozegrają między sobą kolejne dwa spotkania, których stawką będzie pozostanie w rozgrywkach. Przegrani spadną z ligi, natomiast wygrani zajmą 7. miejsce i wezmą jeszcze udział w barażu o utrzymanie.

Dodatkowo, zespoły z najwyższą pozycją w każdej z grup otrzymały prawo wyboru przeciwnika, z którym zmierzą się w pierwszej rundzie play-off i play-down. O swoich decyzjach przedstawiciele Orlen Oil Motoru Lublin (zwycięzcy rundy zasadniczej) oraz Novyhotel Falubazu Zielona Góra (piąte miejsce) poinformowali dziś podczas Kolegium Żużlowego Canal+.

Podobnie funkcjonuje Metalkas 2. Ekstraliga. Tam jednak nie odbywa się dwumecz o trzecie miejsce w lidze.

Kto pojedzie w fazie play-down?

Sztab oraz zawodnicy Stelmet Falubazu Zielona Góra nie zaskoczyli i jako swojego pierwszego przeciwnika w fazie play-down wybrali Innpro ROW Rybnik. Drużyna z Górnego Śląska w tym sezonie spisywała się zdecydowanie najsłabiej w lidze i rundę zasadniczą zakończyła na ostatnim, ósmym miejscu.

Taki wybór zielonogórzan oznacza, że prawdopodobnie w tym sezonie nie będziemy świadkami kolejnych derbów Ziemi Lubuskiej.

To (Gorzów) jest ciężki teren, także nie chcieliśmy ryzykować. Wiemy, że dla kibiców to by była frajda, ale my mamy w tym roku pecha. Źle zaczęliśmy, później jak szło dobrze, to znowu kontuzje, także rehabilitujemy się i przygotowujemy do ciężkich pojedynków. Dobrze nam szło w Rybniku, nasi zawodnicy dobrze czują się na tym torze. Stwierdzili, że będzie to dla nas dobry przeciwnik - uzasadniał w Canal+ kierownik Stelmet Falubazu Marek Mróz.

Drugą parę play-down będą stanowić zespoły Krono-Plast Włókniarza Częstochowa i Gezet Stali Gorzów.

Które zespoły powalczą o medale?

W fazie play-off również bez niespodzianek. Przedstawiciele Orlen Oil Motoru Lublin jako swojego przeciwnika w półfinałowym starciu wybrali zespół Bayersystem GKM Grudziądz.

Ja wiem, że wszyscy liczą na jakąś niespodziankę, ale prawda jest taka, że odpowiadamy za wynik. To już są play-offy, nie ma tutaj zabawy, należy zachować pragmatyzm i wybrać taką drużynę, z którą najlepiej poszło w rundzie zasadniczej, a tą drużyną był Bayersystem GKM Grudziądz - powiedział w Canal+ Jacek Ziółkowski, menadżer drużyny z Lublina.

Zdecydowanym faworytem tego dwumeczu będą lublinianie, którzy w fazie zasadniczej przegrali tylko jeden mecz, na wyjeździe w Toruniu.

Nieco ciekawiej zapowiada się rywalizacja w drugiej parze, czyli pomiędzy Betard Spartą Wrocław a Pres Grupą Deweloperską Toruń.

Terminarz faz play-off i play-down

Play-off:

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz: 22.08 i 05.09

Betard Sparta Wrocław - Pres Grupa Deweloperska Toruń: 24.08 i 07.09

Play-down:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Innpro ROW Rybnik 22.08 i 29.08



Gezet Stal Gorzów - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 24.08 i 31.08







