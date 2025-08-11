Prawie 40 osobom pomogli w weekend ratownicy w Tatrach. Większość interwencji dotyczyła odwodnień lub zachorowań. Na szczęście nikt nie zginął, ale doszło do kilku poważnych zdarzeń.

Prawie 40 osób potrzebowało pomocy w weekend w Tatrach / Grzegorz Momot / PAP

O jednym z nich, który wydarzył się w niedzielę, opowiedział ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.

Turysta spadł z wysokości, co prawda niewielkiej - trzech, czterech metrów, w rejonie Grzędy Rysów. Doszło do licznych obrażeń. Podejrzenie urazu kręgosłupa, miednicy, kości udowej. Obrażenia na szczęście nie zagrażały życiu ratowanego - wyjaśnił toprowiec.

Rannego śmigłowcem przetransportowano do szpitala w Zakopanem.

Ratownicy przypominają, by na wycieczki zabierać odpowiednią ilość płynów i nie korzystać z wody w górskich potokach, która często nie nadaje się do spożycia.