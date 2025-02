Prolog otwierający zmagania w Abu Dhabi Desert Challenge odbył się w sobotę. Rywalizacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stanowi 2. rundę sezonu Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych (W2RC). Prolog oznaczał dla zawodników 58 kilometrów dojazdówki oraz odcinek specjalny o długości 11 km. To niewielki dystans, ale to tylko rozgrzewka, która ma pomóc ustalić kolejność startową do pierwszego etapu rajdu. Jednocześnie dla załóg Energylandia Rally Team był to debiut w nowych samochodach - Toyotach Hilux T1+ obsługiwanych przez doświadczony zespół Overdrive.

/ Energylandia / Materiały prasowe Eryk Goczał i Oriol Mena z pewnością będą miło wspominać debiut w samochodzie najwyższej kategorii. Polsko-hiszpańska załoga zespołu Energylandia Rally Team zajęła fantastyczne 5. miejsce w klasyfikacji generalnej prologu. I to mimo faktu, że na trasie przydarzył im się mały błąd i musieli zawracać. W ramach ciekawostki warto dodać, że Eryk i Oriol pokonali w sobotę m.in. zwycięzcę oraz trzeciego kierowcę tegorocznego Rajdu Dakar. Marek Goczał i Maciej Marton zajęli dziś 15. miejsce. / Energylandia / Materiały prasowe Oznacza to, że obie załogi zespołu Energylandia Rally Team będą miały dobrą pozycję startową do jutrzejszej rywalizacji. Pierwszy etap Abu Dhabi Desert Challenge odbędzie się w niedzielę. Zawodnicy pokonają trasę z Al Ain do Mezeer’ah, gdzie czeka na nich 157 kilometrów dojazdówki i 243 kilometry odcinka specjalnego. Mamy za sobą pierwszy oficjalny odcinek w królewskiej kategorii Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych. Na prologu, przed Abu Dhabi Desert Challenge, zajęliśmy dziś świetne 5. miejsce w klasyfikacji generalnej - w stawce najlepszych załóg świata. Popełniliśmy jeden mały błąd, wjechaliśmy w złą drogę i musieliśmy cofać. Natomiast wyniki są dla nas bardzo dobre i mamy świetną pozycję startową do jutrzejszego etapu. Muszę przyznać, że jestem absolutnie zakochany w mojej nowej bestii - podkreślił Eryk Goczał. / Energylandia / Materiały prasowe Nigdy nie lubiłem prologów. Zawsze towarzyszy mi wtedy za dużo myśli, emocji, uczuć, za bardzo się stresuję. Dwa razy pomyliliśmy dzisiaj drogę i trzeba było szybko korygować błędy. Natomiast najważniejsze jest dla nas to, że prolog mamy już za sobą. Jesteśmy na mecie i mamy naprawdę dobrą pozycję startową na jutro. W niedzielę na pewno będziemy atakowali. Samochód spisuje się fantastycznie, więc nic, tylko się cieszyć - podsumował Marek Goczał. / Energylandia / Materiały prasowe