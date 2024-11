Trener reprezentacji Polski Michał Probierz zapewnił przed meczami z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów, że jego piłkarze postarają się jak najlepiej zaprezentować pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. "Zrobimy wszystko, żeby go zastąpić" - zapowiedział.

Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP

Podopieczni Michała Probierza zagrają z Portugalczykami w Porto 15 listopada, natomiast trzy dni później - na zakończenie zmagań w grupie - podejmą Szkotów w Warszawie.