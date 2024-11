Do godziny 12 policjanci zatrzymali 36 osób, w tym: 30 posiadających narkotyki oraz 6 osób poszukiwanych. Jedna z nich figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS).



Policjanci przekazali również informacje dla kierowców o zamknięciu Al. Jerozolimskich, mostu Poniatowskiego i Al. Poniatowskiego na odcinku od ul. Emilii Plater do ronda Waszyngtona. A także wstrzymaniu ruchu na ul. Marszałkowskiej, na odcinku od pl. Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej.

W Święto Niepodległości, 11 listopada na terenie Warszawy nie można posiadać i używać środków pirotechnicznych, a także mieć przy sobie broni. Nad trasą tegorocznego marszu obowiązuje też zakaz lotów dronami.

14:27

Szacujemy, że w Marszu Niepodległości weźmie udział ponad 100 tys. osób; na pewno zainteresowanie jest większe niż w latach ubiegłych - powiedzieli PAP w poniedziałek organizatorzy Marszu Niepodległości.

Szef Sztabu Organizacyjnego Marszu Niepodległości Marcin Kowalski poinformował, że w organizacji Marszu jest zaangażowanych około 1 tys. wolontariuszy, ponad 15 załóg pogotowia i ratownictwa medycznego w karetkach, 2 wozy sztabowe i ponad 200 ratowników medycznych w pieszych patrolach. Jak podkreślił, w Marszu "idą ludzie, którzy popierają naprawdę różne siły, różne opcje i różne grupy i bardzo łatwo dać się zepchnąć w jeden kąt". Apelował, by nie ulegać prowokacjom, być powściągliwym, ostrożnym, dokumentować wszelkiego rodzaju przejawy prowokacji ze strony różnych grup. Dodał, że ze wszystkimi nieprawidłowościami należy zgłaszać się do straży Marszu Niepodległości, której członkowie są oznaczeni odblaskowymi, pomarańczowymi kamizelkami z logiem straży.

14:04

Na rondzie Dmowskiego o godz. 14. rozpoczął się Marsz Niepodległości. Manifestacja, która w tym roku przejdzie przez stolicę pod hasłem "Wielkiej Polski, moc to my", ma wyruszyć z ronda o godz. 14:30.

Uczestnicy Marszu o godz. 14 odpali race, a wcześniej odmówili różaniec.

Uczestnicy marszu mają ze sobą biało-czerwone flagi, ale także czapki, szaliki i wianki w barwach narodowych. Wiele osób ma przypięte do kurtek kotyliony, znaczki pamiątkowe oraz biało-czerwone opaski na rękach.

Tak o godz. 14 wyglądały okolice Ronda de Gaulle'a w Warszawie / Piotr Szydłowski / RMF FM

Pochód, jak co roku, Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego ma dotrzeć po dwóch godzinach na błonia Stadionu Narodowego. Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji, a także Straży Marszu Niepodległości.

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przebieg zgromadzeń, w tym Marszu Niepodległości, monitoruje specjalny sztab. Biorą w nim udział przedstawiciele straży pożarnej, policji, władz miasta i służb odpowiedzialnych za infrastrukturę.

Uczestnicy Marszu Niepodległości zbierają się na Rondzie Dmowskiego w Warszawie / Marcin Obara / PAP

13:42

Wybieramy się na marsz, chcemy, żeby obóz patriotyczny był zjednoczony. Między innymi po to, żeby zmienić obecny stan Polski (…), żeby Polska była krajem suwerennym, żeby nie była poddawana lewackim eksperymentom, czyli wszystkiemu, co wpływa na zniszczenie naszej cywilizacji - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałek na konferencji prasowej tuż przed Marszem Niepodległości.

13:24

Stołeczna policja poinformowała o aktualnych utrudnieniach w Warszawie:

Al. Jerozolimskie, Most Poniatowskiego i Al. Poniatowskiego - wstrzymany ruch pojazdów na odcinku od ul. Emilii Plater do ronda Waszyngtona;

ul. Marszałkowska - wstrzymany ruch pojazdów na odcinku od Pl. Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej.