Dziś rozpoczyna się 4-dniowy bojkot Premier League mediów społecznościowych. Angielski futbol chce w ten sposób zaprotestować przeciwko rasistowskim komentarzom, jakie tam się ukazują.

Angielska Premier League uważa, że serwisy społecznościowe powinny wykazywać zero tolerancji dla takich zachowań, a na pewno, z uwagi na różnorodność piłkarzy występujących na angielskich stadionach, się one zdarzają. Dlatego do wtorku na Facebooku, Twitterze i Instagramie nie będą się pojawiać informacje na temat meczów. Nie będą wypowiadać się w nich piłkarze i trenerzy. Zamilkną też kluby. Chodzi głównie o kontrowersyjne treści umieszczane bezkarnie w tych serwisach, czyli w źródłach, skąd kibice czerpią najwięcej informacji i gdzie najczęściej też zostawiają swoje komentarze.

Polityczna poprawność?

Nie chodzi tylko o rasizm, również o homofobię. Ubliżanie komukolwiek - zdaniem przedstawicieli angielskiego futbolu - nie powinno być tolerowane. Choć krytyka poczynań piłkarzy jest integralną częścią wyrażania opinii, ich kolor skóry, orientacja seksualna czy wyznawana przez nich religia powinny znaleźć się poza sferą tematów omawianych w serwisach społecznościowych. Bojkot Facebooka, Instagrama i Twittera przez Premier League ma na celu skłonienie administratorów tych platform do surowszej oceny wpisów, podejmowania szybszych interwencji i nakładania kar na internautów, gdy prawo jest w ten sposób przez nich łamane.

Premier League w kontrataku?

U podstaw tej najnowszej inicjatywy na pewno leży szczytny cel. Jak zauważają komentatorzy, angielskiemu futbolowi zależy też na poprawieniu swego ogólnego wizerunku. Nie bez znaczenia dla reputacji Premier League był falstart z udziałem 6 największych klubów i próba założenia europejskiej superligi wraz z kontynentalnymi partnerami. Gdy po fali protestów kibiców pomysł ten spalił na panewce, od razu pojawiły się działanie osłonowe, na przykład doniesienia o chęci przyłączenia do Premier League dwóch szkockich klubów Celtic Glasgow i Glasgow Rangers, co z kolei natychmiast zostało przyjęte z entuzjazmem.