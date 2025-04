Pogoda na Wielkanoc - czy będzie ciepło? Czy w święta wielkanocne będziemy cieszyć się słońcem i brakiem opadów? 28 st. C - aż tyle zobaczymy na termometrach zgodnie z aktualnymi prognozami synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Którego dnia dokładnie? W 2025 roku święta wielkanocne wypadają dość późno. Wielki Piątek - 18 kwietnia, Wielka Sobota poprzedzająca święto Zmartwychwstania - 19 kwietnia, Wielkanoc - 20 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny - 21 kwietnia. Sprawdźcie aktualną prognozę pogody na te dni.

WIelkanoc 2025: Pogoda na święta wielkanocne. Czy będzie ciepło? / Shutterstock

Zgodnie z prognozą pogody IMGW 18 kwietnia, w Wielki Piątek, w centralnej Polsce - w najcieplejszym momencie dnia - temperatura wyniesie 28 st. C. W innych regionach zobaczymy na termometrach od 17 (na południu) do 25 st. C na zachodzie kraju.

W Wielką Sobotę będzie nieco chłodniej: maksymalnie od 24 w centralnej Polsce do 18 na południu. W kotlinach górskich 11 st. C.

W święta wielkanocne, a więc w niedzielę, 20 kwietnia, w całym kraju temperatura wyniesie maksymalnie ok. 23 st. C.

W Poniedziałek Wielkanocny najzimniej będzie nad morzem, ok. 14 st. C; najcieplej za to znów w centrum - maksymalnie 24 st. C.

Te święta wielkanocne będą naprawdę ciepłe

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna Wielkanoc i poprzedzające ją dni przyniosą nie tylko wiosenną, ale i letnią pogodę - przynajmniej w centralnej części kraju.

W Wielki Piątek wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na północnym wschodzie - większe przejaśnienia i bez opadów. Temperatura minimalna od 8 st. C do 12 st. C, chłodniej miejscami nad samym morzem, około 6 st. C. Temperatura maksymalna od 12 st. C nad samym morzem, około 15 st. C na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 20 st. C i ok. 23 w większej części kraju, natomiast w centrum - maksymalnie aż do 28 st.

Podobnie będzie w Wielką sobotę, natomiast same święta - Wielkanoc 20 kwietnia i Poniedziałek Wielkanocny - to już temperatura maksymalna ok. 23, 24 i 25 st. C. Jedynie nad samym morzem, a także na południu chłodniej.

/ IMGW / Materiały prasowe