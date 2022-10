Zdobył wicemistrzostwo Europy, a teraz chce powalczyć o sukces wśród najlepszy zawodników globu. Już dziś wieczorem czasu polskiego Robert Wilkowiecki wystartuje w triathlonowych mistrzostwach świata na dystansie Ironman. Sam awans na wydarzenie, w którym weźmie udział absolutna światowa czołówka, można nazwać wielkim sukcesem polskiego triathlonu, ale reprezentant Polski nie zamierza na tym poprzestawać.

Robert Wilkowiecki / Materiały prasowe

W mistrzostwach świata Ironman w Kona na Hawajach bierze udział jedynie światowa elita. Należy do niej Robert Wilkowiecki - rewelacyjny polski zawodnik, który swoją karierę w triathlonie rozpoczął zaledwie trzy lata temu, a już zapisał się na kartach historii tej dyscypliny.

Popularny "Wilku" w naszym kraju nie ma sobie równych. W ubiegłym roku pobił rekord Polski na dystansie Ironman i zanotował jeden z najlepszych wyników na świecie w historii. Wilkowiecki jako pierwszy Polak w historii złamał barierę ośmiu godzin czasem 7:42:02. W tym roku dołożył do tego również rekord Polski na dystansie IM 70.3, zostając jednocześnie mistrzem kraju. Najważniejsze dotychczas osiągnięcie "Wilka" miało jednak miejsce we Frankfurcie. To tam w czerwcu został wicemistrzem Europy Ironman. Przed nim nie dokonał tego żaden Polak.

Życiowy cel

Głównym celem Wilkowieckiego i jego zespołu zawsze były jednak mistrzostwa świata Ironman. "Wilku" to dopiero drugi polski triathlonista w XXI wieku, który wywalczył awans na tę prestiżową imprezę w kategorii PRO.

Chcę jak najlepiej wykonać swoją robotę. Nie nastawiam się, że jestem tutaj, aby zdobywać doświadczenie, bo bardzo mocno wierzę w to, że już podczas pierwszych mistrzostw stać mnie na to, aby nawiązać walkę z najlepszymi. Chcę skupić się na wykonaniu swojej pracy jak najlepiej i osiągnięciu wszystkiego, co sobie założyliśmy - mówi przed startem sam Robert Wilkowiecki.

Rywalizacja elity już dziś wieczorem. Zawodnicy wystartują około 18:25 czasu polskiego. Finiszu możemy spodziewać się około 2:00 w nocy.

Przygotowania do wyścigu przebiegły zgodnie z planem. Jeśli nic złego się nie wydarzy, to jesteśmy przekonani, że dostarczymy polskim kibicom wiele powodów do zadowolenia. "Wilku" debiutuje na Hawajach, więc ciężko przewidzieć, na którym miejscu dobiegnie do mety, natomiast pewne jest jedno - da z siebie wszystko i będzie rywalizować o najwyższe lokaty z najlepszymi zawodnikami z całego świata - zapowiada Filip Szołowski, trener Wilkowieckiego.

Ironman to odmiana triathlonu rozgrywana na długim dystansie. W trakcie rywalizacji zawodnicy mają do pokonania 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze oraz 42,2 km biegu.

Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać online na platformie IRONMANNow.com oraz oficjalnym kanale IRONMAN Now w serwisie YouTube.