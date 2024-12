Polska współzorganizuje mistrzostwa Europy mężczyzn w 2030 roku i kobiet w 2032 - poinformował w sobotę Polski Związek Piłki Ręcznej (ZPRP). Gospodarzy imprez wybrano podczas zebrania Nadzwyczajnego Kongresu Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w Wiedniu.

Zawodnik Industrii Kielce Daniel Dujshebaev (P) podczas meczu Ekstraklasy piłkarzy ręcznych z Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wlkp. / Tomasz Wojtasik / PAP

Pierwszy turniej Polska zorganizuje wraz z Danią i Czechami. Spotkania ME mężczyzn w dniach 10-27 stycznia 2030 roku odbędą się w trzech miastach: w Pradze (Czechy), w Katowicach i w Herning (Dania).

We wszystkich miastach odbędą się spotkania fazy grupowej. W katowickim Spodku przewidziano mecze rundy głównej, finałowy weekend odbędzie się natomiast w Pradze.

Bardzo cieszymy się z tego faktu, bo oznacza on wiele nowych szans na promocję dyscypliny. Będziemy chcieli wykorzystać tę szansę przede wszystkim do popularyzacji piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Będzie to także szansa dla obecnych zawodników, którzy znów będą mogli reprezentować nasz kraj podczas najważniejszych turniejów przed własną publicznością – powiedział obecny w Wiedniu prezes ZPRP Sławomir Szmal, cytowany na oficjalnej stronie związku.

Turniej kobiet Polska zorganizuje natomiast wspólnie z Niemcami i Danią. Spotkania fazy grupowej w Polsce odbędą się w Katowicach.

Areny w Niemczech i Danii zostaną ustalone, wiadomo już jednak, że oprócz zmagań grupowych będą one gościć mecze rundy głównej.

W Niemczech zostaną rozegrane spotkania finałowe. Rywalizację zaplanowano w dniach od 2 do 19 grudnia 2032 roku.

Polska w ostatnich latach współorganizowała ME mężczyzn piłce ręcznej w 2016 oraz w 2023 roku, jak również kilka międzynarodowych imprez juniorskich.

W najbliższych latach w naszym kraju odbędą się także MŚ mężczyzn do lat 21 w 2025 roku, ME kobiet w 2026 roku (wraz z Czechami, Rumunią, Słowacją i Turcją) oraz MŚ kobiet w 2031 roku (wraz z Czechami).





Nie wiadomo jeszcze, gdzie odbędą się ME kobiet w 2030 roku. Turniej mężczyzn w 2032 roku zorganizują natomiast Niemcy i Francja.