Stało się - unijni ambasadorzy wyrazili zgodę na zawarcie umowy handlowej z Mercosurem. Przeciw głosowały Polska, Francja, Austria, Węgry i Irlandia, natomiast Belgia wstrzymała się od głosu. To jednak nie wystarczyło do zablokowania porozumienia.

W piątkowe przedpołudniowe unijni ambasadorzy zdecydowali o zawarciu umowy handlowej z krajami Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.

Cypr, który 1 stycznia przejął prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, poinformował, że jest większość kwalifikowana głosów za przyjęciem umowy.

Przeciw umowie handlowej UE-Mercosur głosowały Polska, Francja, Austria, Węgry i Irlandia; to jednak nie wystarczyło do zablokowania porozumienia. Wiadomo, że od głosu wstrzymała się Belgia.



Do godz. 17:00 potrwa tzw. procedura pisemna przyjmowania dokumentu.

Zatwierdzono klauzulę ochronną

Wcześniej państwa Unii Europejskiej zatwierdziły klauzulę ochronną do umowy handlowej, która ma chronić rodzimych producentów przed nadmiernym importem produktów rolnych z Ameryki Południowej.

Zdecydowano o przywróceniu bardziej restrykcyjnej wersji tego mechanizmu, jaką przegłosował wcześniej Parlament Europejski. Ostatecznie mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych we Wspólnocie takich jak wołowina, drób lub nabiał spadną o 5 proc., a nie o 8 proc.