"Zdecydowałem o trzech ustawowych wetach (...). Rządzący muszą zrozumieć, że nie jestem notariuszem (...)" - poinformował Karol Nawrocki w piątek po południu. Jedno z nich dotyczy nowelizacji umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie. Prezydent powiadomił jednocześnie, że w tym tygodniu podpisał dwanaście ustaw przekazanych przez marszałka Sejmu.

Prezydent Karol Nawrocki w piątek: Zdecydowałem o trzech ustawowych wetach / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Trzy kolejne weta Nawrockiego

Łącznie już 144 razy mój podpis znalazł się pod ustawami skierowanymi do mnie przez parlament. Dziś jednak - po raz kolejny - muszę powiedzieć: są granice, których przekroczyć nie wolno. Dlatego zdecydowałem o trzech ustawowych wetach (...). Rządzący muszą zrozumieć, że nie jestem notariuszem - powiedział Karol Nawrocki w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Sprecyzował, że chodzi m. in. o ustawę wdrażającą tzw. DSA. Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną miała zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych - DSA - dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie.

Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą (...). Wolność słowa jest prawem obywatela - stwierdził prezydent.

Karol Nawrocki zawetował także nowelizację ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i kilku innych ustaw. Nowela zakładała zmiany w trybie powoływania i kwalifikacji kadry kierowniczej m.in. NCBR, Sieci Badawczej Łukasiewicz i instytutów badawczych.

Nauka potrzebuje wolności. Nauka potrzebuje autonomii. Nauka potrzebuje odwagi myślenia a nie strachu przed tym czy innym ministrem - podkreślił.

Jakie ustawy prezydent podpisał?

Karol Nawrocki powiedział, że podpisał w tym tygodniu 12 ustaw przekazanych przez marszałka Sejmu.

Są to w kodeksie pracy, planach inwestycyjnych gmin, w bezpieczeństwie Bałtyku czy ustawa porządkująca funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych - poinformował.

Kolejna z podpisanych ustaw to również ta zwiększająca limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych, takich jak kopalnie soli „Wieliczka” i Bochnia.