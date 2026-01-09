"Zarządziłem kontrolę urządzeń dostarczających gaz medyczny w stołecznych szpitalach" – przekazał w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do śmierci ciężarnej pacjentki szpitala położniczego przy ul. Madalińskiego. Stan kobiety miał się gwałtownie pogorszyć po podaniu maski z tlenem.

Dramatyczna śmierć ciężarnej kobiety w Warszawie

Sprawę śmierci ciężarnej pacjentki, której stan w trakcie pobytu w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SPZOZ przy ul. Madalińskiego w Warszawie po podaniu maski z tlenem miał się gwałtownie pogorszyć, nagłośniła w piątek "Gazeta Wyborcza". Kobieta została przewieziona do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przy ul. Wołoskiej, w którym po ponad dziesięciu dniach zmarła.

Podczas piątkowej konferencji wypowiedział się w tej sprawie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Szpital reaguje. Zarządziłem natychmiast kontrolę urządzeń, które dostarczają gaz medyczny we wszystkich warszawskich szpitalach, dlatego że była to pomyłka dotycząca gazu medycznego, która oczywiście nigdy nie powinna mieć miejsca. Musimy natychmiast wyciągać wnioski z tego typu tragicznych wydarzeń – powiedział.

Przekazał również kondolencje rodzinie zmarłej kobiety. Wszyscy są poruszeni tą tragedią – podkreślił polityk.

Prokuratura wszczęła postępowanie. Będą przesłuchiwani świadkowie

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał , że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów nadzoruje postępowanie w związku z zawiadomieniem szpitala przy ul. Madalińskiego.

Jak powiedział, dochodzenie pierwotnie zostało wszczęte w kierunku art. 160 par. 1 Kodeksu karnego, który mówi o narażaniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Czynności są prowadzone od kilku tygodni. To bardzo trudne śledztwo, zaawansowane pod względem liczby przesłuchań i zleconych opinii. Z uwagi na dobro tego postępowania nie informujemy szerzej o wstępnych ustaleniach ani o planowanych czynnościach. Część niezbędnych opinii została już zlecona. Planowane jest w najbliższych tygodniach przesłuchanie kilkunastu świadków - poinformował.

Szpital wydał oświadczenie

Oświadczenie na swojej stronie internetowej opublikował również szpital.

"Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie informuje, że w związku z tragicznym zdarzeniem, jakie miało miejsce na terenie szpitala, niezwłocznie złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz obowiązujące przepisy prawa Szpital nie może udzielać żadnych informacji w tej sprawie. W celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia Szpital w pełni współpracuje z organem prowadzącym postępowanie (...)" poinformowała placówka.

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie jest wielodyscyplinarnym ośrodkiem medycznym działającym od 1953 r. Stanowi własność miasta st. Warszawy. W placówce działają m.in. oddziały: ginekologiczny, położniczy, ginekologii onkologicznej, neonatologiczny i pediatryczny. W 2024 r. urodziło się w nim 3590 dzieci. W tym samym roku szpital znalazł się w gronie 10 najlepszych placówek w Polsce oraz wśród trzech wyróżnionych szpitali w Warszawie w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku.