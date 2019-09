Polscy siatkarze później niż planowali dotrą do stolicy Słowenii, gdzie w czwartek zmierzą się z gospodarzami w półfinale mistrzostw Europy. Ich lot z Amsterdamu do Lublany został odwołany przez przewoźnika. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że po podopiecznych Vitala Heynena zostanie wysłany rządowy samolot.

Zawodnicy reprezentacji Polski / PAP/Maciej Kulczyński /

Linie Adria Air odwołały wszystkie swoje loty. W ostatnim czasie kilkukrotnie strajkowali piloci tych linii. To zapewne kolejna odsłona tego sporu.



Narodowy słoweński przewoźnik pokrzyżował plany naszych siatkarzy, którzy w poniedziałkowy wieczór w 1/8 finału pokonali w Apeldoorn Niemców 3:0. Po zwycięskim spotkaniu udali się do hotelu, by się spakować przed porannym lotem z Amsterdamu. Dziś przed południem podopieczni Vitala Heynena mieli dotrzeć do Lublany.



Odwołano jednak lot zaplanowany na godz. 10.15. Polski Związek Piłki Siatkowej informował wcześniej, że trwa szukanie zastępczego połączenia. Jedną z możliwości był lot do Zagrzebia. Ze stolicy Chorwacji do Lublany jest 140 kilometrów i tę część trasy siatkarze mogliby przebyć już autokarem.

Na problemy polskiej kadry zareagował szef rządu. Nasza siatkarska kadra utknęła na lotnisku w Amsterdamie. Wysyłamy po nią nasz rządowy samolot, żeby spokojnie mogła dotrzeć na półfinał do Lublany - oświadczył Morawiecki na Twitterze. Trzymamy za nich kciuki - podkreślił premier.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że w związku ze strajkiem linii lotniczych, polskich siatkarzy czekałaby wielogodzinna podróż autokarem z Amsterdamu do Lublany, a co za tym idzie, cykl regeneracyjny zawodników byłby naruszony. Stąd też decyzja, aby pomóc naszej reprezentacji i wysłać samolot rządowy, tak aby ten cykl regeneracji był lepszy i szanse na wygraną w kolejnym meczu dużo, dużo wyższe - zaznaczył Piotr Müller.







Do decyzji o wysłaniu rządowego samolotu po biało-czerwoną kadrę odniósł się Polski Związek Piłki Siatkowej.



Dzięki zaangażowaniu Pana Premiera samolot rządowy pojawi się po naszą reprezentację po 15.00. Pięknie dziękujemy! - napisano na Twitterze PZPS.

Do informacji entuzjastycznie odniósł się Vital Heynen. Co za wspaniałe uczucie, kiedy uzyskujemy wsparcie od naprawdę wszystkich w Polsce. Dziękuje wszystkim kibicom. Dziękuje Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Mam nadzieję, że będę mógł Panu podarować mój medal za kilka dni... - napisał trener siatkarzy.