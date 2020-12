Robert Lewandowski znalazł się w finałowej trójce piłkarzy, którzy mogą zwyciężyć w plebiscycie FIFA The Best - poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłkarska. Jego rywalami są Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Argentyńczyk Lionel Messi.

Głosowanie dziennikarzy, trenerów i kapitanów drużyn narodowych, a także internautów, zakończyło się 9 grudnia. Zwycięzca edycji 2020 ma zostać ogłoszony w czwartek.

W poprzednim sezonie 32-letni Lewandowski sięgnął z Bayernem po triumf w Lidze Mistrzów, Bundeslidze i Pucharze Niemiec, a w każdych z tych rozgrywek był najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w LM 15, zaś w Pucharze Niemiec sześć.



W sezonie 2020/21 tempa nie zwalnia. Po 10 kolejkach ma 12 goli i jest na czele klasyfikacji strzelców. W Champions League ma na razie trzy bramki.



Kapitan reprezentacji Polski był też głównym kandydatem do zgarnięcia Złotej Piłki w plebiscycie magazynu "France Football", ale z powodu pandemii Covid-19 tegoroczną edycję odwołano.



Inny zawodnik Bayernu Manuel Neuer ma szansę na triumf w kategorii bramkarz roku, natomiast ich szkoleniowiec Hans-Dieter Flick może zostać najlepszym trenerem 2020 roku. W finałowych trójkach znaleźli się też bramkarze: Brazylijczyk Alisson Becker (Liverpool) i Słoweniec Jan Oblak (Atletico Madryt) oraz trenerzy: Argentyńczyk Marcelo Bielsa (Leeds United) i Niemiec Juergen Klopp (Liverpool).



W kategorii najlepsza piłkarka najwyższe lokaty zajmą Angielka Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City), Dunka Pernille Harder (VfL Wolfsburg/Chelsea Londyn) oraz Francuzka Wendie Renard (Olympique Lyon), natomiast najlepszą bramkarką zostanie Francuzka Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Chilijka Christiane Endler (Paris Saint-Germain) lub Amerykanka Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).



Finałowe trójki plebiscytu FIFA The Best:



Najlepszy piłkarz: Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Turyn), Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)



Najlepsza piłkarka: Lucy Bronze (Anglia/Olympique Lyon/Manchester City), Pernille Harder (Dania/VfL Wolfsburg/Chelsea Londyn), Wendie Renard (Francja/Olympique Lyon)



Najlepszy bramkarz: Alisson Becker (Brazylia/Liverpool), Manuel Neuer (Niemcy/Bayern Monachium), Jan Oblak (Słowenia/Atletico Madryt)



Najlepsza bramkarka: Sarah Bouhaddi (Francja/Olympique Lyon), Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain), Alyssa Naeher (USA/Chicago Red Stars)



Najlepszy trener drużyny męskiej: Marcelo Bielsa (Argentyna/Leeds United), Hans-Dieter Flick (Niemcy/Bayern Monachium), Juergen Klopp (Niemcy/Liverpool)



Najlepszy trener drużyny kobiecej: Emma Hayes (Anglia/Chelsea Londyn), Jean-Luc Vasseur (Francja/Olympique Lyon), Sarina Wiegman (Holandia/reprezentacja Holandii).