Piłkarki Brazylii i Australii dołączyły do Włoszek i również zapewniły sobie awans z grupy C do 1/8 finału mistrzostw świata we Francji. Ekipa "Canarinhos" pokonała we wtorek Italię 1:0 po golu Marty, która z dorobkiem 17 trafień na mundialach pobiła rekord wszech czasów.

