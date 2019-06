Michel Platini były szef UEFA został zatrzymany i umieszczony w areszcie tymczasowym. Chodzi o śledztwo w sprawie korupcji, dzięki której Katar miał uzyskać prawo do organizacji mistrzostw świata w 2022 roku.

Michel Platini / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Platini został zatrzymany w Nanterre, miasteczku koło Paryża. Francuz od 2007 roku był szefem UEFA. Funkcję tę sprawował do 21 grudnia 2015 roku, kiedy został zawieszony przez FIFA za przyjęcie łapówki od byłego szefa organizacji Seppa Blattera.

Prokuratura do spraw afer finansowych w Nanterre chce stwierdzić, czy do głosowania na Katar skłonił Platiniego w 2010 roku ówczesny prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Katarczycy mieli obiecać temu ostatniemu, że zainwestują w paryski klub Paris-Saint Germain pod warunkiem, że Francja ułatwi im uzyskanie prawa do organizacji mundialu.

Sarkozy miał w czasie kolacji w Pałacu Elizejskim poprosić Platiniego, by zamiast oddać głoś na Stany Zjednoczone, zagłosował na Katar.

Oprócz Platiniego przesłuchiwany jest również były sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego Claude Guéant.



Michel Platini w przeszłości był piłkarzem. Grał w barwach AS Nancy, AS Saint-Etienne i Juventusu Turyn. Z tą ostatnią drużyną zdobył dwa mistrzostwa Włoch, Puchar Włoch, Puchar Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar Interkontynentalny. Trzykrotnie był laureatem Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza Europy.

W reprezentacji Francji zagrał 72 razy i zdobył mistrzostwo Europy.