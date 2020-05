Legia Warszawa awansowała do półfinału piłkarskiego Pucharu Polski. W 1/4 finału pokonała na wyjeździe Miedź Legnica 2:1. Był to pierwszy w kraju mecz profesjonalnych klubów po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Zawodnik Legii Warszawa Valeriane Gvilia (C) cieszy się ze zdobytej bramki podczas meczu 1/4 finału piłkarskiego Pucharu Polski z Miedzią Legnica / PAP/Maciej Kulczyński /

Bramki dla wicemistrza Polski zdobyli Gruzin Walerian Gwilia oraz Mateusz Cholewiak. W końcówce stratę zmniejszył Paweł Zieliński, a Legia grała już wtedy w osłabieniu. W 80. minucie boisko z czerwoną kartką musiał opuścić Igor Lewczuk. Faulowany Hiszpan Omar Santana doznał kontuzji i również nie mógł dograć spotkania do końca.



Ostatni ćwierćfinał, w którym Stal Mielec podejmie Lecha Poznań, zostanie rozegrany w środę.



W marcu, zanim rozgrywki trzeba było wstrzymać z powodu pandemii, awans do przedostatniej rundy uzyskały Cracovia oraz broniąca trofeum Lechia Gdańsk.



Jak poinformował w połowie maja PZPN, półfinałowe spotkania Totolotek Pucharu Polski zostaną rozegrane w terminie 7-8 lipca, a finał 22 lub 24 lipca.



Jeżeli do finału PP zakwalifikują się dwa kluby ekstraklasy, decydujący mecz odbędzie się 24 lipca. Natomiast w przypadku awansu co najmniej jednej drużyny pierwszoligowej rywalizacja o trofeum będzie miała miejsce dwa dni wcześniej.

Wyniki i program 1/4 finału Totolotek Pucharu Polski:



wtorek, 26 maja

Miedź Legnica - Legia Warszawa 1:2 (0:1)



środa, 27 maja

Stal Mielec - Lech Poznań (godz. 20.10; sędzia: Paweł Gil, Lublin)



Spotkania rozegrane w marcu:



wtorek, 10 marca

GKS Tychy - Cracovia 1:2 po dogr. (1:1, 0:0)



środa, 11 marca

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 2:1 (0:0)