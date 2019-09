Piast Gliwice, ŁKS Łódź oraz pierwszoligowa Odra Opole uzupełniły stawkę drużyn, które zagrają w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Mistrz kraju Piast potrzebował w Skierniewicach dogrywki, aby pokonać trzecioligową Unię 5:1.

Zawodnicy Unii Skierniewice Patryk Bojańczyk (L) i Jaroslaw Szyc (P) oraz Aleksander Jagiełło (C) z Piasta Gliwice podczas meczu 1. rundy piłkarskiego Pucharu Polski / PAP/Roman Zawistowski /

ŁKS wygrał na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 3:0, a Odra wyeliminowała w Opolu czternastą drużynę ekstraklasy - Arkę Gdynia 1:0.

W środę niespodziankę sprawili drugoligowi Błękitni Stargard, wygrywając z Wisłą Kraków 2:1. Drużyna z Zachodniopomorskiego potrafi w Pucharze Polski sprawić psikusa faworytom. Najlepszym dowodem na to były rozgrywki 2014/15, kiedy dotarła do półfinału.



Cieniem na wtorkowych spotkaniach położyły się wydarzenia z udziałem pseudokibiców w Wejherowie i Łodzi.



Na Pomorzu Gryf prowadził z triumfatorem poprzedniej edycji Pucharu Polski Lechią Gdańsk 2:0, ale ostatecznie przegrał 2:3, jednak uwagę przykuły przede wszystkim wydarzenia z pierwszej połowy, kiedy sędzia zmuszony był przerwać zawody z powodu niewłaściwego zachowania kibiców gospodarzy. Z zajmowanych przez nich trybun strzelano rakietnicami w kierunku murawy (jedną z nich prawie trafiono bramkarza gości Zlatana Alomerovica), a ponadto odpalano race i zadymiono stadion.



W Łodzi, gdzie drugoligowy Widzew wygrał ze Śląskiem Wrocław 2:0, policja zatrzymała 27 kibiców z Dolnego Śląska, którym zarzucono m.in. próby wniesienia na stadion wyrobów pirotechnicznych oraz napaści na policjantów.



Do tych wydarzeń odniosła się w czwartek Komisja Dyscyplinarna PZPN. Surowszą karę nałożyła na klub z Wejherowa, wykluczając go z rozgrywek Pucharu Polski w sezonie 2020/2021, a dodatkowo nakazała mu rozegrać jeden mecz drugiej ligi bez publiczności i wprowadziła zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców do 31 grudnia.



Z kolei Śląsk w kolejnej edycji PP będzie musiał rozegrać jedno spotkanie u siebie bez widzów i również został objęty zakazem wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze Pucharu Polski w sezonie 2020/2021, a na mecze ekstraklasy - do 31 grudnia.



W tym roku rozegrane zostaną jeszcze mecze dwóch kolejnych rund: 1/16 finału (29-31 października) i 1/8 finału (3-5 grudnia).



Losowanie par 1/16 finału zaplanowano na piątek. Finał tradycyjnie ma odbyć się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.



Wyniki meczów 1/32 finału Pucharu Polski (* oznacza awans):



czwartek, 26 września



Unia Skierniewice - *Piast Gliwice 1:5 po dogr. (1:1, 0:1)

*Odra Opole - Arka Gdynia 1:0 (0:0)

Zagłębie Sosnowiec - *ŁKS Łódź 0:3 (0:1)

wtorek, 24 września

Gryf Wejherowo - *Lechia Gdańsk 2:3 (2:0)

Stal Brzeg - *Olimpia Elbląg 1:2 (0:1)

Zagłębie II Lubin - *Miedź Legnica 2:2 po dogr. (2:2, 2:0), karne 1-3

*Stilon Gorzów Wielkopolski - Olimpia Zambrów 5:1 (3:1)

Ruch Chorzów - *Stomil Olsztyn 3:3 po dogr. (2:2, 0:1), karne 3-4

*Legia II Warszawa - Wigry Suwałki 2:0 (0:0)

Chrobry Głogów - *Lech Poznań 0:2 (0:0)

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - *Sandecja Nowy Sącz 1:3 (1:2)

Korona Kielce - *KGHM Zagłębie Lubin 0:1 (0:0)

*Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 2:0 (0:0)



środa, 25 września



Stal Rzeszów - *Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

Garbarnia Kraków - *Bytovia Bytów 1:2 (0:0)

Polonia Środa Wielkopolska - *Górnik Zabrze 0:6 (0:3)

Elana Toruń - *Radomiak Radom 1:2 (0:1)

*Chełmianka Chełm - Znicz Pruszków 3:3 po dogr. (1:1, 1:0), karne 5-4

Hutnik Kraków - *Resovia Rzeszów 2:3 po dogr. (1:1, 1:1).

Chemik Moderator Bydgoszcz - *Wisła Płock 0:1 (0:0)

*Błękitni Stargard - Wisła Kraków 2:1 (1:0)

Chemik Police - *Stal Stalowa Wola 0:4 (0:2)

*Rekord Bielsko-Biała - Concordia Elbląg 2:1 (0:0)

Gryf Słupsk - *Górnik Łęczna 1:3 (1:3)

*Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok 4:2 (2:1)

*GKS 1962 Jastrzębie - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 (0:0)

*Pogoń Siedlce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (1:0)

GKS Bełchatów - *GKS Tychy 0:2 (0:0)

*GKS Katowice - Warta Poznań 0:0, karne 5-3

Olimpia Grudziądz - *PGE FKS Stal Mielec 0:3 (0:1)

Chojniczanka Chojnice - *Raków Częstochowa 0:1 (0:0)

Puszcza Niepołomice - *Legia Warszawa 0:1 (0:1)