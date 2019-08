Piłkarze Legii Warszawa zremisowali na wyjeździe z fińskim KuPS Kuopio 0:0 w rewanżowym meczu 2. rundy kwalifikacji Ligi Europy i awansowali do kolejnego etapu. Pierwszy mecz wicemistrz Polski wygrał u siebie 1:0.

Piłkarze Legii Warszawa zremisowali na wyjeździe z fińskim KuPS Kuopio 0:0 / MAURI RATILAINEN / PAP/EPA

Podopieczni Aleksandara Vukovica zagrali bardzo słabo, niedokładnie i nieskutecznie. Defensywa Legii już na początku meczu popełniła prosty błąd. William Remy wycofał piłkę, a Radosław Majecki ją złapał. Po rzucie wolnym z narożnika pola karnego gospodarze nie stworzyli jednak zagrożenia.

W pierwszej połowie wicemistrzowie Polski praktycznie tylko raz zagrozili bramce gospodarzy. W 34. minucie groźnie strzelał Sandro Kulenovic. Był to pierwszy celny strzał legionistów.



Pięć minut po przerwie Chorwat ponownie znalazł się w dobrej sytuacji, ale tym razem trafił w boczną siatkę. W grze legionistów nie było pomysłu ani dokładności. W 75. minucie Kulenovic znalazł się sam przed bramkarzem fińskiego zespołu, ale tym razem Otso Virtanen wygarnął piłkę spod nóg Chorwata.



W 80. minucie goście po raz kolejny dali pokaz nieporadności w ofensywie. Legioniści w trójkę wyszli z kontratakiem przeciwko dwóm obrońcom gospodarzy. Po podaniu Waleriana Gwillii, fatalnie skiksował Arvydas Novikovas.



Niespełna trzy minuty później to gospodarze mieli okazję na strzelenie bramki. Jednak po dobrej indywidualnej akcji, z bliskiej odległości spudłował Issa Thiaw.



W 87. minucie Kulenovic zmarnował najlepszą okazję w tym meczu, bo nie wykorzystał rzutu karnego. Virtanen wyczuł intencje chorwackiego napastnika i obronił jego strzał.



Legia po słabej grze awansowała do trzeciej rundy eliminacji. W niej zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu DAC Dunajska Streda - Atromitos.

KuPS Kuopio - Legia Warszawa 0:0.



Pierwszy mecz: 1:0 dla Legii. Awans: Legia.



Żółte kartki: KuPS - Rangel, Ilmari Niskanen; Legia - Dominik Nagy, Andre Martins.



Sędzia: Lawrence Visser (Belgia). Widzów: ok. 4 tys.



KuPS Kuopio: Otso Virtanen - Tabi Manga, Babacar Diallo, Vinko Soldo, Luis Carlos Murillo - Ilmari Niskanen, Reuben Ayarna, Issa Thiaw (89. Ariel Ngueukam), Ville Saxman (76. Ats Purje), Petteri Pennanen - Rangel.



Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, William Remy (66. Igor Lewczuk), Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Arvydas Novikovas, Walerian Gwilia, Andre Martins, Carlitos (61. Domagoj Antolic), Dominik Nagy (90. Tomasz Jodłowiec) - Sandro Kulenovic.